34 Jahre nach dem Mauerfall: Auch jetzt erleben wir eine Zeitenwende

Die Deutschen, die um die 50 oder älter sind, stehen vor der zweiten, wenn nicht gar dritten Zeitenwende in ihrem Erwachsenenleben. Es ist eine subkutane Wende, sie kriecht unter die Haut. Dem Erscheinungsbild nach lässt sie sich mit 1945 (je nach Perspektive katastrophal oder befreiend) so wenig vergleichen wie mit 1989/90 (befreiend, umstürzend, jedenfalls radikal). Die Zeitenwende der Gegenwart besteht primär aus Verlust und Veränderung.

Dauerhaftes, zuverlässig Gegebenes verweigert sich. Wir wachen auf, und Selbstverständlichkeiten sind verschwunden. Der Wandel, der ohnehin alles Leben prägt, scheint wie im Zeitraffer verdichtet. Und wir spüren, dass es abwärts geht. Die Gewinnlose sind raus aus der Tombola; dem Niedergang wird auch kein Wirtschaftswunder folgen. Fühlt so ein entthronter König am Bahnsteig, auf den Zug wartend, der ihn der Heimat entführt?

Zeitenwende von 1990 und heute

34 Jahre nach dem Mauerfall ist es Zeit, dass wir uns mit den Bewohnern der Villensiedlung Wandlitz vor den Toren Berlins, Hauptstadt der DDR, identifizieren. Waren sie doch auch im Besitz der Wahrheit, des Fortschritts, der politischen Macht und der letztentscheidenden Autorität.



Sie halten es für ungebührlich, die sozialistische Deutsche Demokratische Republik und den liberalen Westen zu vergleichen? Den Unrechtsstaat und den Hort der Freiheit und Demokratie? Möglicherweise ist es ungebührlich, möglicherweise ist es auch geboten. Schließlich gibt es einiges, was die Zeitenwende um 1990 mit jener verbindet, die sich vor unseren Augen vollzieht.

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama prägte den Begriff vom Ende der Geschichte. Thomas Trutschel/imago

Lamm und Löwe in friedlicher Nachbarschaft

In beiden Fällen vollendet sich das Schicksal ideologischer Weltentwürfe aus der europäischen Denktradition. Marxismus und Liberalismus, parlamentarische Demokratie und sozialistische Planwirtschaft sind Fleisch vom europäischen Fleische. Nicht umsonst koinzidierte ihr Aufstieg mit dem Zenit der europäischen Weltherrschaft.



Nach dem Scheitern der sozialistischen Alternative um 1990 schienen die Ideale des ewigen Friedens und der gerechten Ordnung realisiert. Die liberale Demokratie hatte triumphiert, der Fortschritt die Gipfel erstürmt, die Geschichte ihr Ende erreicht. Der Name Francis Fukuyama symbolisiert für immer diesen Höhepunkt.

Eine ganze Generation wurde mit der Gewissheit genährt, dass im 21. Jahrhundert alles anders wird. Postnationale Win-win-Szenarien, multilaterale Konfliktlösungen, die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Milliarden selbstverwirklichter Individuen, in Freiheit ihren Lebensentwürfen hingegeben. Lamm und Löwe in friedlicher Nachbarschaft.

Ein Ende des Verstehens, des Verständnisses

Was träumbar war, musste auch machbar sein. Erwachsene, gebildete und eigentlich lebenserfahrene Menschen glaubten (glauben immer noch?) an die Vereinigten Staaten von Europa als reale Zukunftsoption. Demokratieexport? Kein Problem, man muss es nur wollen. Oder das beliebte „Nation Building“. Ihr Triumph im Kalten Krieg spornte die westlichen Sieger zur Maßlosigkeit an. Hielten sie doch alle Stellschrauben in der Hand: den Internationalen Währungsfond und die multilateralen Instrumente, die Berater und die NGO. Die Welt wurde zum Labor, zum Schauplatz des Machbaren. Das Gute wurde implantiert, das Schlechte amputiert.

Es gab auch kein Gegengewicht mehr, kein Korrektiv. Russland, die Mutter der untergegangenen Sowjetunion, lag bis in die 2000er hinein am Boden. China hielt still, seine Ambitionen noch tief hinter dem Horizont. Nordkorea und der Iran waren zu vernachlässigende Größen.



Jener kurzen Phase nach dem Kalten Krieg verdanken wir zwei fatale Entwicklungen. Beide wurden zu Triebkräften der gegenwärtigen Wende. Da ist zum einen der Disconnect zwischen dem Westen und dem Rest der Welt. Disconnect bedeutet das Lösen einer Verbindung. Im vorliegenden Zusammenhang beschreibt das Wort ein Ende des Verstehens, des Verständnisses.

Amerikanische Soldaten im Irak, 2004. imago

Man dachte, der Westen würde durchmarschieren

Hinter der Verständnislosigkeit steckt die zweite fatale Entwicklung. Sie gründete im Zusammenbruch der alternativen Option, des jahrzehntelang gefürchteten Antagonisten und Gegners. Des Kommunismus. Demokraten und Kapitalisten hatten nicht nur gewonnen – sie hatten auch noch recht behalten. Nicht einmal theoretisch existierte ein konkurrierendes Modell.

Der bedingungslose Sieg raubte der Fukuyama-gläubigen Generation jedes Gespür für Ambivalenz, Dialektik und Komplexität. Nur wer Ungewissheit kennt, Gefahr und latente Bedrohung, lernt hintergründig zu denken. Lernt zu zweifeln, sich selbst zu hinterfragen. Doch es gab keine Bedrohung mehr. Alles war ausgemacht; der Westen und seine Weltordnung würden durchmarschieren.

Undank auf West- und auf Ost-Seite

Exemplarisch zeigt sich das im kompromisslosen Vollzug der deutschen Vereinigung. Außer dem Ampelmännchen und dem grünen Pfeil hat nichts, buchstäblich nichts aus dem gesellschaftlich–politischen Erbe der DDR in der erweiterten Bundesrepublik überlebt. 34 Jahre nach dem Mauerfall wünscht man sich, die DDR hätte sich für mehr als ein Linsengericht (vulgo D-Mark) verkauft.

Die bereitwillige Unterwerfung der Neubürger von Mecklenburg bis Sachsen hat weder dem Westen noch dem Osten gutgetan. Beleidigt sind sie beide. Der Westen spürt Undank, wo er doch Freiheit und Demokratie hergeschenkt hat, und der Osten empfindet Undank, weil er Freiheit und Demokratie selbst errungen hat.

Dialogverweigerung und Kompromissverachtung prägen den Ton

Im bedingungslosen Triumph der westlichen Sieger wurzelt ein drittes, nicht minder fatales Phänomen: die Verachtung des Kompromisses. Kompromiss und Rechthaben stehen seit je in Konkurrenz, doch wer so grandios überlegen ist, wie der Westen es nach 1990 war, kann auf Rücksicht verzichten. Man werfe einen Blick auf die Debatten der Gegenwart, vom Ukrainekrieg über die Identitätspolitik bis zum Klimaschutz. Kompromisse sind so was von faul. Und mehr noch: Schon die Bereitschaft zum Dialog – als notwendig erster Schritt zum Kompromiss – verrät den Defätisten.

Das ist der Kern der Cancel Culture. Charakter – Haltung! – äußert sich darin, mit den Vertretern falscher Meinungen gar nicht in Kontakt zu treten. Geschweige denn mit ihnen zu reden. Die Virtualisierung der Lebenswelt macht das praktikabel. Freundschaften mögen zugrunde gehen, Familienbande leiden, aber in der digitalen Wirklichkeit findet jeder die Blase, die ihn vor falschen Meinungen schützt.



Dialogverweigerung und Kompromissverachtung prägen den Ton an Universitäten, in der Kunstszene, unter Intellektuellen und in den Medien. Gerade dort wird erheblicher Druck aufgebaut. Früher galt die Presse als vierte Macht im Staat; inzwischen dürfte das eine Untertreibung sein.

Mit deiner Regel gehe in kein fremdes Kloster

Ein konkretes Beispiel: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist für Mitte November nach Berlin eingeladen. Immerhin der Anführer eines Nato-Mitglieds und einer der wichtigsten Staatschefs im komplizierten Raum zwischen Europa und Asien. Nun hat Erdoğan mit pro-palästinensischen Stellungnahmen provoziert. Die Bild-Zeitung titelte: „Deutschland muss Erdoğan ausladen“.



Dergleichen Forderungen sind symptomatisch für die Gegenwart. In Ermangelung realer Macht betreiben wir Symbolpolitik. Die erschöpft sich in Zeichen, die man setzt, in Haltung, die man zeigt, in Worten, die man sagt oder nicht sagt. Womit sollten wir auch drohen? Jenseits von Ausladungen und Dialogverweigerung ist da nicht viel.

Eben das will uns die neue Zeitenwende vor Augen führen (wenn wir sie nur öffneten!): Wie sehr wir zu Kompromissen bereit sein müssen, um überhaupt noch Einfluss auszuüben. Die Macht zur kompromisslosen Durchsetzung dessen, was wir für richtig halten, die war einmal. Weltweit suchen die Völker eigene, ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart und ihren Erwartungen angemessene Wege. Wir haben die Chance teilzuhaben, mehr nicht. Vorher müssen wir unseren Überlegenheitskomplex und unseren Hochmut ablegen. Ein russisches Sprichwort sagt: „Mit deiner Regel gehe in kein fremdes Kloster“.

Seidenstraßen-Gipfel in Peking. Der chinesische Präsident trifft sich mit dem Denis Sassou Nguesso, Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Yin Bogu/imago

Der Gedanke, der Westen würde sich ausbreiten, liegt in Trümmern

Vor allem, fort mit den schwarz-weißen Denkschablonen! Stellen wir uns den Herausforderungen einer kulturell und weltanschaulich multipolaren Welt. Hinter den billigen Polarisierungen verstecken sich sowieso nur Fundamentalisten und Komplexitätsverächter: Despotie gegen Freiheit, Individualismus gegen Kollektivismus, Demokratie gegen Autokratie, mein Gott gegen deinen Gott, Ost gegen West und so weiter und so fort.

Für die Abkehr von solch sinnlosen Konfrontationen sind wir durchaus gerüstet. Auch wenn der Historiker Heinrich August Winkler die Bundesrepublik im Westen angekommen sieht – da bleibt ein Rest an neugierigem Nomadentum. In einem Spiegel-Essay aus dem Januar bezeichnet der indisch-britische Autor Pankaj Mishra Deutschland als „Land der Mitte“. Mishra, ein streitbarer Fechter für den globalen Süden, fordert Deutschland auf, „nicht länger auf dem Weg nach Westen zu schlafwandeln“. Dessen geopolitischer Einfluss schrumpfe – was er an der Verweigerung wichtiger nicht-westlicher Länder festmacht, die Russland-Sanktionen mitzutragen. Die Vorstellung, dass westliche Ideen und Institutionen wie der Nationalstaat, der Liberalismus und die Demokratie sich allmählich in der ganzen Welt verbreiteten, liege „in Trümmern“.

Eine Welt ohne den Narzissmus Angloamerikas

Mishra wörtlich: „Es ist an der Zeit, zu erkennen, dass die alte Idee des Westens – ein einzigartiges Gebilde, das einst mit kolossaler Macht und Einfluss ausgestattet war – inkohärent geworden ist. Eine Neudefinition ist notwendig geworden, und Deutschland kann dabei eine führende Rolle einnehmen.“

Für den globalen Süden fordert er „eine größere Auswahl an politischen und wirtschaftlichen Modellen“. Der Essay schließt mit dem Satz: „Ob Deutschland sich dessen bewusst ist oder nicht, es ist heute von allen westlichen Ländern am besten in der Lage, eine neue globale Ostpolitik zu skizzieren – eine, die den Narzissmus Angloamerikas aufgibt und lernt, die Welt so zu sehen, wie sie ist.“

Blick auf eine Sitzung der UN-Generalversammlung. Loey Felipe/imago

Der Mauerfall war nicht das Produkt Einzelner

Zurück zu 1989. Die friedliche Revolution war nicht nur ein Werk des Volkes. Die DDR-Führung kommandierte genug Waffen und Soldaten, um das Ende hinauszuzögern. Es war auch nicht der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow, der ein Blutvergießen verhinderte. Am Ende war allen Beteiligten das Leben bedeutungsvoller als Macht und Ideologie.

Während der entscheidenden Stunden am 9. November 1989 versank das System im Koma. Als es erwachte, waren die Tatsachen geschaffen. Die Waffenausgabe an Eliteeinheiten am Tag nach der Maueröffnung, die kurzfristige erhöhte Gefechtsbereitschaft, die Putschgerüchte und die Putschängste in den Wochen danach waren Zuckungen eines Narzissmus, der sich längst überlebt hatte. Sogar die Staatsführung lernte, die Welt so zu sehen, wie sie war.

Deutschland könnte Moderator sein

Heute trommeln mächtige Kräfte für ein Deutschland, das eisern mit den USA gegen die Bösen kämpft. Ein Welt-Journalist schrieb dieser Tage über die UN, dort kämen „mehrheitlich Schurken und Mörder, Autokraten, Diktatoren und Tyrannen“ zusammen. Ihr verbindender Gedanke sei „nicht die Demokratie“. Was sie eine, sei „der Kampf gegen das westliche Wertesystem“.



Doch das sind alte Schläuche für neuen Wein, altbekanntes Framing einer akuten Mobilisierung. Ganz Europa soll den USA bei ihrer Jahrhundertrivalität mit China zur Seite stehen. Und zwar überall, im Atlantik, im Pazifik, im Indischen Ozean. Zu Wasser und zu Land. Eine globale 80er-Party, Ronald-Reagan-Chic im Armageddon-Stil. Noch können wir uns dieser Rivalität verweigern; sie ist nicht unsere. Wenn die Nato ihr Einsatzgebiet erst offiziell erweitert, wird es zu spät dafür sein.

Gut 30 Jahre nach dem Abgang des Weltkommunismus wird offenbar, dass auch der Weltliberalismus ein Traum bleibt – egal, wie eng Europa sich an die Amerikaner bindet. Was nottut, ist etwas ganz anderes: Sachwalterschaft für den nicht-westlichen „Rest der Welt“ – immerhin 85 Prozent der Weltbevölkerung. Tendenz steigend. Als Land der Mitte, kriegsbeschädigt und gewalterfahren, ist Deutschland geradezu prädestiniert dafür.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de