35.000 zu Klima-Konzert am Brandenburger Tor erwartet

Berlin -Zu einer Demonstration für den Klima-Volksentscheid werden am Samstag am Brandenburger Tor laut Polizei voraussichtlich etwa 35.000 Menschen erwartet. Dabei sollen nach Angaben des Bündnisses Klimaneustart Berlin unter anderem die Gruppe Element of Crime, die Musikerin Annett Louisan und Arnim Teutoburg-Weiß und Thomas Götz von den Beatsteaks auftreten. Auch der Pianist Igor Levit und Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten mit der Künstlerin Danielle de Picciotto werden erwartet.