37-Jährige soll Familie rassistisch beleidigt haben

Berlin -Eine 37-Jährige soll auf einer Grünfläche am Weißen See in Berlin-Pankow eine Familie mehrfach rassistisch beleidigt haben. Dies sagten Zeugen gegenüber der alarmierten Polizei am Dienstagabend aus, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte sich die Familie beim Eintreffen der Polizisten bereits vom Tatort entfernt. Jedoch gab eine 36-Jährige an, ebenfalls von der Frau rassistisch beleidigt worden zu sein und beobachtet zu haben, wie die 37-Jährige die Familie rassistisch angefeindet habe.

Die Polizei konnte die mutmaßliche Täterin noch vor Ort festnehmen. Die Frau kam auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,2 Promille ergab. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen gegen die 37-Jährige aufgenommen, wie in solchen Fällen üblich.