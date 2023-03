4 Jahre und 8 Monate Haft für Horst Mahler Der hoch betagte Mahler hat bereits elf Jahre lang wegen Holocaust-Leugnung in Haft gesessen - doch auch aus der Zelle heraus rief er wieder zum Kampf gegen ... dpa

ARCHIV - Horst Mahler, ehemaliger NPD-Anwalt, wartet auf den Beginn seines Prozess wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Potsdam -In einem weiteren Prozess gegen den ehemaligen NPD-Anwalt Horst Mahler hat die Staatsanwaltschaft 4 Jahre und 8 Monate Haft für den 87-Jährigen gefordert. Mahler habe sich der Aufstachelung zum Hass und der Leugnung des Holocaust schuldig gemacht sowie die nationalsozialistische Willkürherrschaft gerechtfertigt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Dienstag vor dem Potsdamer Landgericht. Von der beantragten Gesamtstrafe sollten 4 Monate wegen jahrelanger Verzögerung des Verfahrens als verbüßt gelten, so der Staatsanwalt. Mahler wurde bereits mehrfach wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts verurteilt.