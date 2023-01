40 Übergriffe auf Rettungsdienstmitarbeitende im Jahr 2021 In Brandenburg sind Mitarbeitende von Rettungsdiensten Anfeindungen und Übergriffen ausgesetzt. Im Jahr 2021 wurden auf Grundlage der polizeilichen Kriminals... dpa

Potsdam -In Brandenburg sind Mitarbeitende von Rettungsdiensten Anfeindungen und Übergriffen ausgesetzt. Im Jahr 2021 wurden auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) insgesamt 40 Übergriffe auf medizinisches Personal, darunter Sanitäter erfasst. Dabei wurden 54 Opfer registriert, wie aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig und Michael Schierack hervorgeht, über die die Ärzte Zeitung und der „Nordkurier“ am Samstag zuerst berichteten. Ausgenommen in der Statistik sind Einsatzkräfte der Feuerwehr.