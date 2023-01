44 Verdächtige zu Angriffen auf Polizisten

Berlin -Nach einer ersten offiziellen Statistik hat die Berliner Polizei bislang zu den Silvester-Krawallen 44 mutmaßliche Angreifer auf Polizisten und Feuerwehrleute identifiziert. Die allermeisten davon sind männliche Jugendliche oder junge Männer unter 25 Jahren, wie die Polizei am Mittwoch mit dem Stand vom 17. Januar mitteilte. Viele davon wurden bereits in der Silvesternacht vorläufig festgenommen, manche erst später identifiziert. Insgesamt wird jetzt zu 126 konkreten Angriffen und entsprechenden Strafanzeigen in der Silvesternacht ermittelt. Mehrere Zeitungen hatten berichtet.

Besonders in einigen Gegenden von Neukölln und in Gesundbrunnen hatten Gruppen junger Männer mit Böllern und Feuerwerk randaliert, die Nachbarschaft mit Raketen beschossen und immer wieder auch Polizei und Feuerwehr angegriffen.

In ganz Deutschland gab es in der Silvesternacht laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ mindestens 282 Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr. Die Zeitung hatte alle 16 Innenministerien der Länder angefragt. Allerdings hätten einige Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg keine Zahlen der Angriffe auf Einsatzkräfte genannt, weshalb die tatsächliche Zahl vermutlich höher ausfalle.

In Niedersachsen zählte die Polizei 42 Angriffe, in Nordrhein-Westfalen ebenfalls. In Bayern kam es laut Innenministerium zu 34 Attacken auf Einsatzkräfte. Auch Hamburg meldete in der Silvesternacht mit 19 Angriffen verhältnismäßig viele Attacken. Mit den Vorfällen in der Silvesternacht wollte sich an diesem Mittwoch auch der Bundestag beschäftigen.

Von den 44 in Berlin identifizierten Verdächtigen sind 18 Ausländer, 10 haben eine ausländische und die deutsche Nationalität, 16 sind Deutsche. Wie hoch der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der dritten Gruppe ist, wurde nicht mitgeteilt. Über Zahlen der Verdächtigen und Nationalitäten war zum Teil schon vorher berichtet worden, was zu scharfen politischen Diskussionen über Integration und ihr Scheitern oder Nicht-Scheitern geführt hatte.

Auch die aktuellen Zahlen seien noch nicht endgültig, betonte die Polizei. Weil weiter Videos und Fotos auswertet würden, um Verdächtige zu identifizieren. Angesichts der vielen Angriffe ist von zahlreichen weiteren Tätern auszugehen, die aber in der Nacht nicht gefasst werden konnten und vielleicht auch nie festgestellt werden können.

Die juristischen Vorwürfe lauten unter anderem Landfriedensbruch, Angriff und Widerstand gegen Polizisten, Gefangenenbefreiung, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Insgesamt waren in der Silvesternacht in Berlin etwa 145 Menschen wegen verschiedener Delikte von der Polizei festgenommen worden. Das bezog sich aber auf alle Formen von Kriminalität und das ganze Stadtgebiet und nicht nur auf die Angriffe auf die Polizei. Diese Zahl war zum Teil anfangs von der Polizei missverständlich mitgeteilt worden oder in der Debatte falsch zugeordnet worden.