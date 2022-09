49 Parteibüros in 2021 beschädigt: SPD am häufigsten Mindestens 49 Beschädigungen und Schmierereien an Büros von Parteien in Berlin hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt. Für das erste Halbjahr 2022 kamen... dpa

ARCHIV - Das SPD-Bürgerbüro im Willy-Brandt-Haus in der Wilhelmstraße. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Mindestens 49 Beschädigungen und Schmierereien an Büros von Parteien in Berlin hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt. Für das erste Halbjahr 2022 kamen weitere 14 Fälle hinzu, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. An häufigsten waren Bürogebäude der SPD oder Wahlkreisbüros von SPD-Politikern betroffen. Es folgten Büros der Grünen und der CDU, danach dann AfD, NPD, Linke und schließlich die FDP.