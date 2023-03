500 Krankenhausbeschäftigte protestieren für mehr Lohn In Potsdam haben Krankenhausbeschäftigte am Dienstagvormittag für mehr Lohn protestiert. Auf dem Bassinplatz kamen knapp 500 Mitarbeiter des Klinikums Ernst ... dpa

Teilnehmer eines Warnstreiks protestieren. Soeren Stache/dpa

Potsdam -In Potsdam haben Krankenhausbeschäftigte am Dienstagvormittag für mehr Lohn protestiert. Auf dem Bassinplatz kamen knapp 500 Mitarbeiter des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam und des Klinikums Brandenburg/Havel zusammen, sagte Mike Döding, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Potsdam-Nordwestbrandenburg.