60.000 Euro für Härtefallfonds für politisch Verfolgte

Potsdam -Wer in der DDR politisch verfolgt wurde, kann auch in diesem Jahr Hilfe über Brandenburgs Härtefallfonds in Anspruch nehmen. Das Land stelle erneut 60.000 Euro zur Verfügung, teilte die Beauftragte des Landes zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, am Dienstag in Potsdam mit. Anträge dafür könnten ab sofort gestellt werden. Der Fonds war im vergangenen Jahr um 10.000 Euro auf 60.000 Euro aufgestockt worden.