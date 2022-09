752 neue Lehrer bis 2024 - Multiprofessionelle Teams Die Zahl der Lehrkräfte soll in Brandenburg noch deutlicher aufgestockt werden als bisher bekannt: Bis 2024 gebe es nach dem Entwurf des Doppelhaushalts ein ... dpa

Potsdam -Die Zahl der Lehrkräfte soll in Brandenburg noch deutlicher aufgestockt werden als bisher bekannt: Bis 2024 gebe es nach dem Entwurf des Doppelhaushalts ein Plus von 752 Lehrer-Stellen im Vergleich zu diesem Jahr, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Im kommenden Jahr soll es davon bereits 422 neue Stellen geben. Damit solle wie im Koalitionsvertrag vereinbart angesichts steigender Schülerzahlen die Schüler-Lehrer-Relation von 14,4:1 gesichert werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wollte die Eckdaten ihres Haushalts am Nachmittag im Bildungsausschuss des Landtags vorstellen. Mit rund 2,8 Milliarden Euro jährlich hat der Bildungshaushalt den größten Etat.