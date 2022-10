80.000 Menschen bei Iran-Demonstration in Berlin Berlin ist am Samstag das Zentrum der Solidaritätsaktionen mit den Protesten gegen die Machthaber im Iran. Aus ganz Europa sind Demonstranten in die deutsche... dpa

Demonstrantinnen in Berlin. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -In Berlin sind Zehntausende Menschen aus Solidarität mit den Protesten im Iran durch das Regierungsviertel gezogen. An der Berliner Siegessäule kamen am Samstag Menschen aus weiten Teilen Europas zusammen, wie Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Nach Einschätzungen der Polizei waren am Nachmittag rund 80.000 Menschen vor Ort. Stundenlang strömten Menschenmassen aus allen Richtungen zur Demonstration.