Über die Autorin

Almut Wieland-Karimi, geboren 1965, studierte an der Universität Bonn Orientalistik und promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin über die Rolle afghanischer Führer in Afghanistan. Viele Jahre war sie für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tätig, unter anderem als Leiterin des Landesbüros für die USA und Kanada mit Sitz in Washington, DC. Eine Repräsentanz der Stiftung baute sie von 2002 bis 2005 in Kabul auf, wo sie Programme zur Förderung zivilgesellschaftlicher und parlamentarischer Strukturen initiierte. Sie ist seit 2009 Geschäftsführerin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze (zif) in Berlin.