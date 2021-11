Berlin - Man kann Ausreden und Bedenken anführen, aber in der deutschen Geschichte führt kein Weg am 9. November vorbei. Es ist einfach zu viel passiert an diesem meist nebelgrauen Tag: 1918 endeten Jahrhunderte der Monarchie mit der Ausrufung der Republik, 1923 scheiterte der Versuch Hitlers und seiner NSDAP, sich an die Macht zu putschen, 1938 trieb das nationalsozialistische Deutschland die judenfeindliche Gewalt in der Pogromnacht auf einen ersten Höhepunkt, 1939 versuchte ein Einzelner namens Georg Elser, die Welt durch ein Attentat vom Despoten zu befreien, 1989 begann mit der Maueröffnung eine neue Weltepoche.

Natürlich ist die Häufung an diesem Tag zufällig, das Raunen von Schicksalsmächten mag zur deutschen Geistesgeschichte gehören, kann aber keine ernsthafte Rolle in den Überlegungen spielen, ob der 9. November ein Feiertag in Deutschland sein sollte. Ein „Schicksalstag“ ist er nicht, aber ein Feiertag sowieso – egal, was die Gesetze sagen. Denn eines haben alle Ereignisse jenes Tages gemeinsam: Sie zeigen das lange Ringen der Deutschen mit sich selbst um Demokratie. Die Rückschläge, die Um- und Irrwege bis in finsterste Abgründe hinein gehören dazu und lehren mehr, als es die glücklichen Momente können. Die Sorge, das Gedenken an die Judenpogrome von 1938 würde an einem nationalen Feiertag untergehen, ist unbegründet.

Der 9. November kann kein Tag reiner Freude sein, auch kein Tag reiner Emotion. Klares Denken an reales Geschehen muss am 9. November regieren. Man sieht ja an den Corona-Debatten, wohin es führt, wenn Emotion über Fakten die Oberhand gewinnt. So gesehen ist der 3. Oktober, ein „Verwaltungsdatum“, die bessere Feiertagswahl. Aber sollte Deutschland nicht doch zu der Reife gelangen, dass es den Feiertag 9. November verdient?