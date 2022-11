Ab Mitternacht wieder Autos in der Friedrichstraße erlaubt Auf einem seit mehr als zwei Jahren autofreien Abschnitt der Berliner Friedrichstraße rollt in wenigen Stunden wieder der Verkehr - zumindest für eine Zeit l... dpa

ARCHIV - Radfahrer sind auf dem für den Autoverkehr gesperrten Teil der Friedrichstraße unterwegs. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Auf einem seit mehr als zwei Jahren autofreien Abschnitt der Berliner Friedrichstraße rollt in wenigen Stunden wieder der Verkehr - zumindest für eine Zeit lang. Um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch werde die Sperrung für Autos zwischen Französischer und Leipziger Straße aufgehoben, teilte die Umwelt- und Mobilitätsverwaltung am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Zuvor waren Sitzgelegenheiten, Bepflanzungen, Vitrinen und die Markierung eines Fahrradwegs von der Straße entfernt worden.