Buchhändler Wanja (30): „Klamotten kaufe ich nicht. Ich finde sie auf der Straße“

Wanja Nitzsche sitzt in einer Ecke in einem Café in Mitte. Er trägt ein kurzärmliges weißes Hemd und eine hochgekrempelte hellblaue Jeans. Vor ihm stapelt sich einiges: eine halbvolle Tasse Kaffee und ein paar Bücher, daneben auch eine gelbe Zeitschrift von 1946 mit der Aufschrift „Einheit – Theoretische Monatsschrift für Sozialismus“. Und ein Notizzettel, auf dem er sich ein paar Gedanken notiert hat.