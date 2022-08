Abbas wirft Israel „Holocaust“ an den Palästinensern vor Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler erhebt Palästinenserpräsident Abbas sehr schwere Vorwürfe gegen Israel - er spricht von einem „Ho... dpa

Olaf Scholz und Mahmoud Abbas (l.) bei ihrem gemeinsamen Auftritt vor Journalisten in Berlin Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat Israel bei seinem Besuch in Berlin einen „Holocaust“ an den Palästinensern vorgeworfen. „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen“, sagte Abbas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt. „50 Massaker, 50 Holocausts“, fügte er hinzu.