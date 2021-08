Berlin - Ab dem kommenden Wochenende werden sie an den Laternen und Litfaßsäulen der Hauptstadt kleben: Die Plakate der Parteien, die sich in den Wettbewerb um die Sitze im Abgeordnetenhaus werfen. Am 26. September ist nämlich neben der Bundestagswahl und dem Volksentscheid „Deutsche Wohnen Enteignen“ auch der Wahltermin für das Berliner Landesparlament und die Bezirksverordnetenversammlungen. Die Plakate sind der vielleicht sichtbarste Beginn des klassischen Wahlkampfes.

Laut der Deutschen Presse-Agentur werden für die verbleibenden sieben Wochen bis zur Wahl insgesamt mehr als 100.000 Plakate das Stadtbild prägen. Darunter seien mindestens 1550 Großflächenplakate. Für die Parteien sind die Wahlplakate ein Instrument, die Kernthemen ihrer Programme zu visualisieren, zu emotionalisieren und an das Auftreten ihrer Kandidaten zu knüpfen. Als „Straßensondernutzung“ müssen die Parteien die Plakate bei den Bezirksämtern beantragen.