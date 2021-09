Berlin - Bei der Berliner CDU wurde ordentlich aufgefahren: Es gibt Schnitzel in Kartoffelkruste, Mini-Boulette auf Kartoffelsalat und Rote Grütze mit Vanillesauce. Im Saal 311 des Berliner Abgeordnetenhauses, in dem sonst der Innenausschuss tagt, wenn es um Recht und Ordnung geht, ist die Stimmung verhalten. Viele Stehtische sind leer, die Zahl der Gäste musste begrenzt werden, wegen Corona.

Die Anwesenden tragen Masken – im Gegensatz zur Wahlparty bei der FDP. Deshalb kann man um 18 Uhr, als der RBB die ersten Prognosen bekannt gibt, die langen Gesichter nicht sehen, als vom „historisch niedrigsten Wahlergebnis" für die CDU die Rede ist. Schweigend starren die Gäste auf den TV-Monitor, wo es gerade heißt: „In Berlin erleben wir ein grünes Wunder!“

Aber es sind ja nur die Prognosen, von denen zu erwarten ist, dass sich die Zahlen im Verlauf des Abends noch ändern werden. Es sind vage Vorhersagen, da sind sich alle sicher. Und deshalb heißt es im Saal: Optimistisch bleiben!

Burkard Dregger, Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus, sagt: „Es gibt noch keine klare Lage. Jetzt werden wir mal sehen, wie die erste Hochrechnung ausfällt, damit wir überhaupt belastbare Zahlen haben.“ Man habe in einem ganz schwierigen Umfeld, auch auf der Bundesebene, gekämpft. Deshalb hoffe die CDU, eine Option für eine Deutschlandkoalition mit den Sozialdemokraten und der FDP zu haben. „Möglicherweise wird sie ja am Ende des Abends vorne liegen. Wir sind auch nicht diejenigen, die das zu bestimmen haben. Aber wir stehen bereit, um Verantwortung zu übernehmen.“ Nein, enttäuscht sei er nicht, sagt Dregger. Die bundespolitische Lage habe es der CDU nicht leicht gemacht.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers betritt die Bühne. Auch er versprüht Optimismus und setzt zum Reden an, als Spitzenkandidat Kai Wegner den Saal betritt. Beifall brandet auf. Er dauert 43 Sekunden. „Ich kenne kaum einen Zweiten, der mit so viel Einsatz und Leidenschaft und Liebe zur Sache unermüdlich gekämpft hat. Du hast gefühlt an jede Haustür in Berlin geklopft“, sagt er zu Wegner. Was Evers nicht sagt: Laut Umfragen kannten rund 55 Prozent der Berliner Kai Wegner überhaupt nicht. Der Generalsekretär verweist darauf, dass die Wahllokale auch nach 18 Uhr nicht geschlossen sind. „Es hat schon auf dem Balkan besser organisierte Wahlen gegeben. Rot-Rot-Grün endet, wie es die ganze Zeit gearbeitet hat, jedenfalls nicht professionell.“

Kai Wegner, dem alle ein weiteres Mal rhythmisch applaudieren, sagt, dass sie im Juni noch sehr gute Werte gehabt hätte, dann der Wind aber ganz schön gedreht habe. „Aber wir haben entschlossen gekämpft und gehofft, dass diese Stadt eine bessere Regierung bekommt. Dieser Wahlabend zeigt doch exemplarisch, dass Rot-Rot-Grün es nicht kann. Rot-Rot-Grün kann nicht dafür sorgen, dass die Stadt funktioniert, sie können noch nicht mal eine richtige Wahl organisieren.“ Diesen Senat abzulösen bleibe weiter das Ziel. Unter tapferem Applaus geht Wegner von der Bühne. Er wird noch einen langen Abend haben. So wie er im Wahlkampf durch die Berliner Stadtbezirke tourte, hat er vor, es auch dieses Mal tun und seine Wahlkampfteams vor Ort besuchen.

Den 49-jährigen Wegner aus Spandau, ein gelernter Versicherungskaufmann, der 2019 Monika Grütters als Landesvorsitzender beerbte, wählte die Berliner CDU im Juni auf ihrem Landesparteitag mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten. Er erhielt 254 von 281 abgegebenen Stimmen. Sieben Delegierte enthielten sich, 20 Delegierte stimmten gegen ihn. Einige von ihnen hätten sich lieber Monika Grütters als Frontfrau und auch aussichtsreichere Kandidatin gewünscht. Dass Wegner vielleicht der falsche Spitzenkandidat gewesen sein könnte, ist an diesem Wahlabend aber kein Thema. Da hat „es überhaupt keine Diskussion gegeben“, sagt Burkard Dregger.

Wegner ist schon längst weg, als die Gespräche im Party-Saal sich noch einmal um die schlecht organisierten Wahlen drehen: um die Schlangen vor den Wahllokalen, die angeblich reduzierte Zahl der Wahlkabinen und fehlende Wahlzettel. Die Marathonstrecke, die vor allem durch die bürgerlichen Bezirke geführt habe. Dann ebben die Diskussionen ab. Als um acht die „Tagesschau“ beginnt, ist der Saal leer. Der Abend ist gelaufen.