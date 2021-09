Berlin - Bessere Standortbedingungen, Bürokratieabbau und eine leistungsfähigere Verwaltung. Das sind die zentrale Forderungen der Berliner Wirtschaft mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahlen in zweieinhalb Wochen. Die Forderung: ein „Jahrzehnt der Erneuerung für Berlin“. Das lässt im Umkehrschluss wohl die Interpretation zu, dass fünf Jahre Rot-Rot-Grün aus Sicht der Wirtschaft nur mäßig erfolgreich und innovativ waren.

Unter dem Motto „Zukunft gestalten, Neues wagen“ veranstalteten die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Mittwochnachmittag eine Online-Konferenz unter ihren Mitgliedern. Unabhängig vom Diskussionsverlauf hatte das UVB-Präsidium zuvor den Rahmen abgesteckt. „Die Digitalisierung schreitet schneller voran, als alle gedacht haben“, sagte UVB-Präsident Frank Büchner. Berlin müsse dabei auf Augenhöhe bleiben, in der Verwaltung, in der Bildung, bei der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur. „Ein Digitalsenator oder eine Digitalsenatorin in der nächsten Landesregierung würde für mehr Tempo im Wandel sorgen.“