Berlin - Auf den ersten Blick ist die Sache klar: Die SPD hat die Berlin-Wahl gewonnen, die Stadt bekommt erstmals eine Regierende Bürgermeisterin. Spitzenkandidatin Franziska Giffey kann damit das rot-rot-grüne Bündnis fortsetzen oder sich neue Partnerinnen suchen. Doch schon der zweite Blick macht klar, dass die Dinge so einfach nicht liegen. Ihre eigene Partei könnte Giffey einen Strich durch die Rechnung machen.

Am Montagmorgen sollte alles so gut aussehen. Da präsentierten sich die drei SPD-Wahlsieger im Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg: Olaf Scholz, Manuela Schwesig und Franziska Giffey. Doch während Kanzlerkandidat und MV-Ministerpräsidentin große Siege errungen hatten, konnte sich Giffey allenfalls einen ganz kleinen Erfolg gutschreiben.

Zwar landete die SPD in Berlin auf Platz eins, doch die 21,4 Prozent waren ihr schlechtestes Ergebnis seit 1946 und ein Minus von 0,2 Punkten zu 2016. Die Grünen kamen auf Platz zwei mit ihrem besten Ergebnis aller Zeiten: 18,9 Prozent. Selbst die CDU erreichte mit schwachen 18,1 Prozent sogar einen leichten Zuwachs. Die Linke verlor leicht und kam auf 14,0 Prozent, die AfD erreichte 8,0 Prozent, die FDP 7,2 Prozent.

Doch nicht nur der Fototermin am Montagmorgen sollte zeigen, dass Franziska Giffey als Wahlsiegerin alle in Berlin überstrahlt, dass sie die Entscheidungen trifft, die Zügel fest in der Hand hält. Und dabei geht es bereits um die Frage, mit wem die SPD eine künftige Landesregierung bilden könnte. Rechnerisch möglich ist eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün, nicht zuletzt aber auch eine Koalition von SPD, CDU und FDP.

Bereits am frühen Morgen hielt sich Giffey im RBB-Inforadio jede Koalitionsfrage offen, als sie sagte: „Wir wollen gerne so viel SPD-Programm wie möglich hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen.“ Ihr Co-Parteichef Raed Saleh sekundierte, dass man die Grünen, die CDU, die Linke und die FDP zu Sondierungsgesprächen einladen werde.

Aus Parteikreisen heißt es, das wirke, als wolle der Landesvorstand Pflöcke einschlagen, bevor die anderen überhaupt zu Wort kämen. Doch das dürfe nicht geschehen, denn: Das Gerede von einer Deutschlandkoalition mit CDU und FDP und „dieses Außenbezirksgefasel“ seien strategische Fehler gewesen. Die dürfe man nicht wiederholen.

Mit „Außenbezirksgefasel“ ist Giffey und Salehs Fokussierung auf die Außenbezirke jenseits des S-Bahnrings gemeint. Die Wähler dort wollte man gewinnen. Deshalb wurde in einer Laube im Neuköllner Ortsteil Britz eine Wahlkampfzentrale eingerichtet. Deshalb wurde die U-Bahn zum SPD-Fortbewegungsmittel der Zukunft. Neue Verbindungen sollen vor allem in Neukölln entstehen, in Spandau, in Pankow. Nur nicht in der Innenstadt, die bereits gut erschlossen ist.

Einerseits ist die Strategie aufgegangen, tatsächlich blieb die SPD in ihren Hochburgen Neukölln, Spandau und Treptow-Köpenick stark. Andererseits ist das Ergebnis ein Desaster in der Innenstadt. Von den Dutzenden Abgeordnetenhauswahlkreisen innerhalb des S-Bahnrings gingen nur zwei direkt an die SPD. Große Sieger sind die Grünen, die fast alle City-Kreise holten.

Ein SPD-Mandat gewann Franziska Becker. Sie verteidigte den Wahlkreis rund um Bundesallee und Uhlandstraße in der City-West. Als Vorsitzende des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus versteht sie zu rechnen. Doch dass es so knapp werden würde, darauf war auch Becker nicht gefasst. Am Ende setzte sie sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Stimmen (6441 : 6433) vor einem Grünen-Kandidaten durch.

Dieses irritierende „Blinken nach rechts“

Im Gespräch mit der Berliner Zeitung macht Becker auch Giffey für das schlechte Ergebnis mitverantwortlich. Offenbar hätten die „grünen“ Themen stärker gezogen. „Aber auch dieses Blinken nach rechts hat die Leute irritiert“, sagt Becker. Ebenso der Entzug der Doktorarbeit.

Die Wahlanalyse läuft also längst, die Suche nach Schuldigen sowieso. Viele in der Berliner SPD wollen stärker beteiligt werden. Einen Plan gibt es bereits: Bisher ist vorgesehen, dass die Sondierungen am 11. Oktober enden, danach sollen Koalitionsverhandlungen beginnen. Am 5. Dezember soll ein Landesparteitag einen Koalitionsvertrag beschließen, am 16. Dezember ein neuer Senat gewählt werden. Nun soll es zwischen Sondierungsende und Koalitionsverhandlungsbeginn einen Sonderparteitag geben. „Das wäre auch für Giffey und Saleh eine Chance zur Offenheit, zur Bereitschaft von Selbstkritik“, sagt ein Sozialdemokrat, dem die Wiederwahl ins Parlament geglückt ist.