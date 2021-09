Berlin - Eine Glanzstunde des Parlamentarismus war die letzte Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses vor den Wahlen sicher nicht. Dafür fehlte die argumentative Schärfe und Klarheit, die sprachliche Brillanz. Doch langweilig war die Abschiedsvorstellung des alten Parlaments am Donnerstag dennoch nicht. Verantwortlich dafür war der Regierungschef selber, der eine Bilanz seiner Amtszeit zog und dabei einen Tumult provozierte.

Zunächst einmal ist aber festzuhalten: Er hat es nicht getan. Michael Müller hat der Versuchung widerstanden, Wahlkampf für seine Partei zu machen. Der scheidende Regierende Bürgermeister hat, anders als die Kanzlerin vor zehn Tagen im Bundestag, bei seiner Abschiedsrede im Landesparlament darauf verzichtet, eine Wahlempfehlung für seine Partei oder für seine designierte Nachfolgerin abzugeben. Aber vielleicht war die Versuchung auch gar nicht so groß, schließlich hat ihn ja seine Partei aus dem Abgeordnetenhaus herauskomplimentiert. Jedenfalls erwähnte Müller weder die SPD noch Franziska Giffey.

Müllers Bilanz: Rot-Rot-Grün war gut, Fehler machen die anderen

Stattdessen zog er eine – wenig überraschend – positive Bilanz der vergangenen fünf Jahre Rot-Rot-Grün. Wirtschaft und Finanzen? Gut, schließlich erhole sich die Wirtschaft sogar von der Corona-Delle – natürlich dank der Rahmenbedingungen, die der Senat geschaffen habe. Bau- und Wohnungspolitik? Gut, trotz des Scheitern des Mietendeckels. Rekommunalisierung? Gut, denn man brauche zwar private Unternehmen, dürfe sich bei der Daseinsvorsorge (Wohnen, Gas, Wasser, Strom) aber „niemals von ihnen abhängig“ machen. Sozialpolitik? Gut, siehe Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni. Innenpolitik? Gut, schließlich habe man Berlin auch nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz nicht zu „einer Festung“ gemacht und sei auch jetzt für die Aufnahme von Afghanen. Wissenschaft und Forschung? Exzellent!

Doch natürlich habe man auch Fehler gemacht, so Müller, vor allem in der Corona-Pandemie. Wobei, wenn man genauer hinhörte, waren es vor allem die anderen, die aus Müllers Sicht Fehler gemacht haben: Merkel und Laschet mit ihrer Osterruhe. Die Ministerpräsidenten, die Beherbergungsverbote für Menschen anderer Bundesländer ausgesprochen hatten. Gesundheitsminister Spahn, der sich so oft habe korrigieren müssen. Doch das, so Müller, sage er alles ohne Häme.

In einem anderen Punkt wurde sein Ton ein paar Grad schärfer. Er könne dieses „alle sind besser und schlauer als Berlin“ nicht mehr hören, „diese Häme gegen Berlin“. Dabei sei doch die Wahrheit: „Wir waren nicht einen Tag schlechter als andere Länder, sondern an vielen Tagen besser.“

Aus der Koalition erntete Müller jede Menge Applaus. Er hatte offenbar mit nichts anderem gerechnet, schließlich habe ihm Vorgänger Klaus Wowereit bei dessen Abschied vor sieben Jahren gesagt: „Wenn du aufhörst, sind alle nett zu dir.“

Michael Müller rechnet mit der AfD ab

Alle, bis auf die Abgeordneten von der AfD, vielleicht. Frontal und unvermittelt griff Müller Kristin Brinker an, die neue starke Frau der Rechten. Diese habe vor einigen Tagen im Radio auf die Frage nach Björn Höcke als möglichem AfD-Bundesvorsitzenden „herumgeeiert“. Dabei dürfe man laut Gerichtsbeschluss Höcke einen Faschisten nennen, erinnerte Müller. Und direkt an die Berliner Parteichefin und Spitzenkandidaten gerichtet: „Dass Sie dann nicht sagen können, ein Faschist gehört nicht in die Politik“, das sei ein Armutszeugnis.

Der Rest war Tumult. Aus der AfD-Ecke gab es „Hetzer“-Rufe, von Rot-Rot-Grün kam die Antwort „Heulsuse“. Einer rief: „Halt deine Klappe!“ und erhielt zurück: „Halt du deine Klappe!“

Nachdem sich die Wogen geglättet und Müller seine Rede beendet hatte, ergriff Kristin Brinker noch einmal das Wort. „Sehr geehrter Herr Müller, das hätten wir uns sparen können. Das war einer letzten Rede unwürdig.“