Berlin - „Grenzwertig“ sei die letzte Woche gewesen, sagte ein Spitzenvertreter der Berliner Linken, „beschissen“ nannte sie eine zweite, „anstrengend“ ein Dritter. Der Schreck nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel sitzt den Genossen noch in den Knochen, aber es hilft ja nichts, das Leben geht weiter, die Politik auch – und an diesem Wochenende, das war lange geplant, beginnt für die Berliner Linke der Wahlkampf. Am Freitagnachmittag kam die Partei im Neuköllner Estrel-Hotel zusammen, um ihr Wahlprogramm zu beschließen und dann ihre Landesliste zu wählen.

„Jetzt erst recht“, war die Losung, die Landeschefin Katina Schubert ausgab. Und ein klares Ziel formulierte sie auch, wenngleich es nach dem Scheitern des zentralen politischen Projekts der laufenden Legislaturperiode weniger realistisch scheint. „Wir wollen das Rote Rathaus richtig rot machen.“ Und das heißt: Dort soll nach der Wahl im September Spitzenkandidat Klaus Lederer – er wird am Samstagnachmittag formal gewählt – als Regierender Bürgermeister einziehen.