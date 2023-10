Mehr Abschiebungen! Grenzschließungen im Zweifel auch mit Gewalt! Kommen wegen des Kriegs in Nahost bald noch mehr Flüchtlinge? Und wen kann man überhaupt integrieren? Die Politik diskutiert über die Migrationspolitik und die Forderungen werden immer schärfer.



Gleichzeitig ist der Umgang mit Einwanderung – legale wie illegale, sehr erwünschte oder weniger erwünschte – gelebter Alltag. Und das bringt eine gewisse Fallhöhe in der Debatte mit sich. Zu besichtigen am Freitag auf dem früheren Berliner Innenstadt-Flughafen Tempelhof. Dort eröffnete die zuständige Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe eine weitere Massenunterkunft für Flüchtlinge in der Hauptstadt.

Die nackten Daten der neuen Unterkunft sind beeindruckend und doch auch bedrückend: Im Hangar 1 des denkmalgeschützten Gebäudes ist Platz für rund 600 Bewohner. 150 Container stehen in der großen Halle, jeder zwölf Quadratmeter groß und bestückt mit jeweils vier Betten. Zu jedem Bett gehört ein Spind. Hinzu kommt ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen – mehr Platz ist nicht.

Die benachbarten Hangars 2 und 3, die bereits seit Dezember Menschen ein Obdach bieten, sind identisch ausgestattet. Insgesamt stehen damit in den Hallen 1400 Plätze zur Verfügung. Hinzu kommen etwa 200 Plätze in Containern auf einem früheren Flughafenparkplatz am Columbiadamm. In all diesen Einrichtungen leben ausschließlich alleinreisende männliche Flüchtlinge, hauptsächlich aus der Türkei, Syrien, Afghanistan, Georgien und Moldau. Und dann sind da noch die etwa 850 vorwiegend ukrainischen Kriegsflüchtlinge in einem seit Jahren bestehenden Containerdorf auf dem Tempelhofer Feld nahe den Hangars.

Ex-Flughafen Tempelhof: (v. li.) Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, Senatorin Cansel Kiziltepe und Ellen Wölk von der Senatssozialverwaltung Benjamin Pritzkuleit Container mit Aussicht: Blick in den Hangar Benjamin Pritzkuleit Leicht verständlich: Ein Farbsystem soll die Orientierung in dem Containerdorf erleichtern. Benjamin Pritzkuleit Saubere Sache: Container mit sanitären Einrichtungen stehen vor den Toren der Hangars bereit. Benjamin Pritzkuleit Zwölf Quadratmeter für bis zu vier Menschen: Senatorin Cansel Kiziltepe (Mitte) und Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann lassen sich die Container erklären. Benjamin Pritzkuleit Angebaut: In den Holzverschlägen an den Containern befinden sich Heizungen. Benjamin Pritzkuleit Pressetermin: Am Freitag war Eröffnung mit Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (Mitte) Benjamin Pritzkuleit Zuständig für die Flüchtlingsunterbringung: Berlins Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration, Cansel Kiziltepe (SPD) Benjamin Pritzkuleit Großunterkunft in großer Halle: 50 Wohncontainer stehen in Hangar 1. Luft gibt es genug. Benjamin Pritzkuleit Dicht an dicht, weiß an weiß: Unbewohnt macht das Containerdorf einen uniformen und tristen Eindruck. Benjamin Pritzkuleit 1 / 10

Nach Kiziltepes Angaben kommen derzeit pro Woche 200 Menschen in Berlin an, das seien doppelt so viele wie noch vor einigen Monaten. So groß ist der Andrang von Flüchtlingen auf Berlin, dass auch die Großunterkunft am früheren Flughafen Tegel ausgebaut wird. Momentan stehen dort etwa 4600 Betten in Leichtbauhallen zur Verfügung, 3000 weitere Plätze sind geplant. Das sind Ausmaße von Kleinstädten. „Es entstehen Unterkünfte in einem Ausmaß, das es bundesweit nicht gibt“, sagte Kiziltepe.

Rund 1200 schulpflichtige Kinder und Jugendliche bis Jahresende

Die Herausforderungen für eine auch nur einigermaßen gelingende Integration liegen dabei auf der Hand, das gilt auch für möglichst raschen Spracherwerb. In Tegel, wo vor allem Familien unterkommen, wird bis zum Ende des Jahres mit rund 1200 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen gerechnet. Sie sollen in einem leer stehenden Bürogebäude in der Nähe unterrichtet werden. In Tempelhof soll auf dem betonierten Vorfeld ein Schul-Zelt eingerichtet werden.



Auch die Kosten sind immens. Allein der Betrieb der Einrichtungen in Tegel kostet nach Kiziltepes Angaben rund 40 Millionen Euro im Monat. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), dessen Regierung sie bekanntlich angehört, bezifferte die Gesamtkosten für die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter in Berlin mit jährlich einer Milliarde Euro.

Dennoch hält die SPD-Politikerin wenig bis nichts von der Forderung des Bundeskanzlers, ihrem Parteifreund Olaf Scholz, nach deutlich mehr Abschiebungen ausreisepflichtiger Menschen. „Eine Beschleunigung der Abschiebung würde nicht zur Entlastung führen“, sagte sie am Freitag. Das seien symbolische Diskussionen und Schnellschüsse, die in der Sache nichts brächten. „Im Übrigen verschärfen die vielen Vorschläge nur die gesellschaftliche Debatte.“



Kiziltepe berichtete am Freitag auch aus ihrer eigenen Biografie, denn ihre Eltern kamen in den 60er-Jahren als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Auch deswegen sei für sie klar: „Migration ist eine Chance. Wir brauchen Fachkräfte, deswegen brauchen wir diese Menschen.“