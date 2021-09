Berlin - Berlin setzt neue Standards, denn das Wahlchaos am Sonntag war ohne Beispiel. Wer die Berichte über die Wahl in Berlin verfolgte, fühlte sich unwillkürlich an ein Report von Entwicklungshelfern erinnert. Zahlreiche Wählerstimmen konnten nicht gezählt werden, viele Bürger standen sich in langen Schlangen vor den Wahllokalen die Beine in den Bauch. Der Wahlsonntag stand von Anfang an unter keinen guten Stern. Angefangen hatte es schon am Sonnabend. Die Landeswahlleitung gab bekannt, dass plötzlich Wahlhelfer fehlen. Viele seien kurzfristig abgesprungen oder hätten sich krankgemeldet. Allein im Bezirk Pankow sollen bereits am Vorabend zur Wahl über 70 Wahlhelfer gefehlt haben.

Die Wahlhelfer melden sich schon am Sonnabend ab

Pankow war beileibe kein Einzelfall, denn auch in anderen Bezirken fehlten die Wahlhelfer. Noch am frühen Sonntagnachmittag wurden über die sozialen Medien hektisch Aufrufe geteilt, sich spontan als Wahlhelfer zu melden, wer das aktive Wahlrecht besitzt könne sich melden. Noch im Frühjahr gab man sich bei der Landeswahlleitung eigentlich optimistisch, dass genügend Wahlhelfer am Super-Wahlsonntag zur Verfügung stehen. Anders als in den Jahren zuvor, haben sich überdurchschnittlich viele Berliner als Wahlhelfer gemeldet, ein Mangel an Freiwilligen war da noch nicht abzusehen. Doch woher kam die spontane Begeisterung fürs Ehrenamt? Hinter vorgehaltener Hand wird dafür die Impfkampagne verantwortlich gemacht. Um die Wahl Corona-sicher zu machen, wurden freiwillige Wahlhelfer in der Impfpriorisierung hochgestuft. Wer sich schneller impfen lassen wollte, konnte sich als Wahlhelfer registrieren lassen um so sein Ziel zu erreichen. Zwar ist das unerlaubte Schwänzen für Wahlhelfer eigentlich eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet werden, so richtig abgeschreckt hat das wohl aber niemanden.

Wahlsonntag: Das Desaster nimmt seinen Lauf

Am Sonntag nahm das eigentliche Desaster seinen Lauf. Viele Journalisten zeigten sich auf Twitter zunächst begeistert über die hohe Wahlbeteiligung, schließlich waren die Schlangen vor den Wahllokalen ungewöhnlich lange. Doch schnell machte sich Ernüchterung breit, denn die gemessene Wahlbeteiligung war schon am Mittag nicht wesentlich höher als bei der letzten Bundestagswahl 2017. Tatsächlich bereiteten die Corona-Auflagen zunächst Schwierigkeiten. In einigen Wahllokalen, waren lediglich zwei Wähler zur gleichen Zeit zulässig. Dazu kam, dass zeitgleich zur Bundestagswahl auch über das Abgeordnetenhaus, die Bezirksversammlung und über den Volksentscheid der Enteignungsinititative entschieden wurde. Auch routinierte Wähler hatten Schwierigkeiten sich bei der Vielzahl an Zetteln und Hinweisen zu orientieren. Die Wahl verlief in einigen Orten deshalb schleppend langsam.

Es ist besser langsam zu wählen, als gar nicht zu wählen

Doch es ist besser langsam zu wählen, als gar nicht zu wählen: An einigen Orten fehlten die Stimmzettel gleich ganz und konnten auch über mehrere Stunden nicht beschafft wurden, obwohl sich die Wahlhelfer vor Ort redlich bemühten, um an neue Wahlzettel zu gelangen. Dass der Marathon auf dem selben Tag gelegt wurde, wie die Bundestagswahl erwies sich dabei als alles andere als hilfreich, war aber nicht der eigentliche Auslöser für den akuten Mangel. Die lokalen Wahlhelfer machten die Fehlplanung in den Bezirken für die fehlenden Stimmzettel verantwortlich, die Bezirke hatten die Nachfrage nach Stimmzetteln anscheinend unterschätzt und zu wenige Stimmzettel geliefert. Ein erhöhter Bedarf an Stimmzetteln am Wahltag - wer hätte damit rechnen können? Ein Wahllokal ließ sich gar nicht erst öffnen. Zeitweise fehlten in Wahllokalen nur die Stimmzettel für die Zweitstimme, Wähler die sich damit abgefunden haben, nur ihre Erststimme abzugeben, wurden vorgelassen, verzichteten damit aber auf einen Teil ihrer demokratischen Rechte.

Was nach Bananenrepublik klingt, wurde in Friedrichshain noch getoppt: Dort wurden fälschlicherweise Stimmzettel aus Charlottenburg-Wilmersdorf an die Wähler ausgeteilt. Die Stimmen der Wähler, die die falschen Stimmzettel ausgefüllt hatten, sind nun ungültig und die Stimmabgabe war für die Katz. Die Stimmzettel, die fälschlicherweise in Friedrichshain-Kreuzberg gelandet waren, fehlten natürlich in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort mussten die Wähler besonders lange warten, trotzdem konnte jeder der um 18 Uhr in der Schlange stand, noch wählen. In einem Wahllokal in Wilmersdorf wurde deshalb die letzte Stimme um 19.30 Uhr abgegeben. Die Hochrechnungen für die Berliner Abgeordnetenhauswahl konnten deshalb auch nicht wie geplant bekanntgegeben werden. Auf Twitter wurde die Wahl entsprechend hämisch kommentiert: Es kam die Frage auf, ob die OSZE künftig Wahlbeobachter nach Berlin entsenden würde, um die ordnungsgemäße Wahl im Failed State Berlin sicherzustellen.

Beim nächsten Mal sollte die OSZE eine Wahlbeobachtermission nach Berlin entsenden. — Marc Etzold (@MEtzold) September 26, 2021

Einzig den zahlreichen engagierten Wahlhelfern, die am Sonntag ihren Dienst antraten, war es zu verdanken, dass die Wahl doch noch halbwegs ordentlich zu Ende geführt werden konnte. Sie fuhren zum Teil in ihren privaten PKW zu den Bezirksämtern, um neue Stimmzettel zu organisieren oder hielten die Stimmung in den Wahllokalen hoch, indem sie Schokolade und Wasser austeilten. Gerade ältere Menschen belastete das lange Warten in den Fluren. Die genauen Gründe für das Wahlchaos müssen noch geprüft werden. Für die Landeswahlleiterin Petra Michaelis, die das Amt ehrenamtlich ausübt, war es unabhängig davon die letzte Wahl.