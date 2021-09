Berlin - In den Straßen hängt noch das Plakat mit einem großen Foto von ihm, „Pankows Bürgermeister“ steht darauf. Im Wahlkampf hatte die Linke im Bezirk ganz auf Sören Benn gesetzt. Er hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Amt einen Namen gemacht, über den Bezirk hinaus. Bei den Wahlen am Sonntag lagen die Grünen mit 24,7 Prozent aber überraschend deutlich vor den Linken, die auf 19,4 Prozent kamen. Nächste Bürgermeisterin wird wahrscheinlich die Grüne Cordelia Koch.

Berliner Zeitung: Sie haben sich nach der Wahl über Twitter bei all jenen bedankt, die Sie in den vergangenen fünf Jahren unterstützt haben. „Bald anders und neu weiter“, schrieben Sie. Das klang nach Abschied aus der Politik. Wie geht es Ihnen?

Sören Benn: Den Tweet kann man ja in alle Richtungen deuten. Erstmal war es ein Dank nach einer Zäsur. Am Montag musste ich um Fassung ringen, ich habe in der Wahlnacht nicht geschlafen, war geschockt. Es fühlte sich an wie Trennungsschmerz, hat aber nicht so lange gedauert. Heute geht’s wieder und ich fühle mich gut sortiert. Wir haben jetzt die Verhandlungen für die Zählgemeinschaften vor uns, so nennt man die Koalitionen auf Bezirksebene.

Ist es denn ausgeschlossen, dass Sie Bürgermeister bleiben?

Ausgeschlossen ist das nicht. Es gibt keinen Automatismus. Aber erstmal sind selbstverständlich die Grünen am Zug, zu Gesprächen einzuladen, da sie stärkste Fraktion geworden sind.

Könnten Sie als Stadtrat bleiben?

Das ist relativ wahrscheinlich.

Für welchen Bereich?

Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, das hängt von den Verhandlungen ab.

Die Grünen haben in den Innenstädten reihenweise Rathäuser erobert. Was hat die Linke falsch gemacht?

Den Grünen ist es besser als uns gelungen, Wähler zu mobilisieren, auch im Vergleich zur Berliner Wahl 2016. Wir haben gut eintausend Stimmen in Pankow dazu bekommen, aber die Grünen haben 13.000 Stimmen zusätzlich gewonnen. Meine Vermutung ist, dass die grünen Wähler stärker an Bundestagswahlen interessiert sind. Die Partei hat davon profitiert, dass Bundestags- und Berliner Wahlen an einem Tag stattfanden.

Liegt der Erfolg der Grünen nicht aber auch daran, dass Pankow inzwischen komplett durchgentrifiziert ist und die Grünen eher von Akademikern und Beamten gewählt werden?

Sicher hat sich die Bevölkerung verändert, aber nicht erst in den vergangenen fünf Jahren. Es war schon 2016 nicht selbstverständlich, dass wir gewonnen haben. Die Mehrheit der Wohnbevölkerung neigt nicht klassischen linken Themen zu. Es gibt im Bezirk immer weniger Menschen, die Armut und prekäres Leben aus eigenem Erleben kennen. Und es geht weiter: Die Feuerwehr, das Handwerk ringen massiv um Nachwuchs, da die Akademikereltern wollen, dass ihre Kinder lieber studieren statt eine Ausbildung zu machen.

Liegt es nicht auch daran, dass die Grünen als „wahre“ Klimapartei gesehen werden?

Kann sein, gerechtfertigt ist es nicht. Ich habe nach einer Reise nach Barcelona 2019 die Kiezblocks zum ersten Mal in breiter Öffentlichkeit thematisiert und auch politisch vorangetrieben, aber das zahlt nicht auf das Konto der Linken ein. Es wird auch nicht geguckt, wie die Performance der Grünen Pankow war, wie viele Radwege geschaffen oder Klimaschutzanträge eingereicht wurden. Wenn man sich die Mühe machen würde, würde man merken, dass die Grünen in Pankow gar nicht die Klimaschutzpartei sind.

Verwandelt sich jetzt ganz Pankow in Bullerbü, werden überall Kiezblocks aufgestellt?

Es sind 14 Kiezblocks geplant, es geht los im Komponistenviertel in Weißensee. Von Bullerbü würde ich nicht reden.

Welche Rolle spielte die Lage der Bundes-Linken?

Eine große! Das hat uns sehr geschadet. Ich bin immer wieder auf Afghanistan und Sahra Wagenknecht angesprochen worden. „Was ihr da macht, geht gar nicht“, war die einhellige Meinung zur Enthaltung bei der Abstimmung zu Afghanistan. Bei Wagenknecht ist es komplizierter. Meine Partei muss klären, ob wir uns weiter von den Thesen einer politischen Influencerin leiten lassen. Sie macht die Partei von außen herunter, aus Rache, weil sich die Linke ihr nicht beugen wollte. Das ist höchst unsolidarisch.

Aber ihre Thesen stoßen in ein inhaltliches Vakuum, vielleicht wirken sie deshalb so stark.

Die Linke muss klären, was sie eigentlich will. Wir haben im Wahlkampf das Bild einer inhaltlich chaotischen Partei hinterlassen. Und es reicht auch nicht, immer wieder mit Hartz IV anzufangen, das zieht als Thema nicht mehr. Gleichzeitig ist der Bedarf an linker Politik so groß wie nie zuvor, für ein menschenfreundliches Wirtschaften, eine soziale Klimapolitik. Wir brauchen andere Gesichter, neue Themen und eine breitere inhaltliche Ausrichtung. Es reicht nicht, die Friedens- und Sozialpartei zu sein, man braucht auch profilierte Umwelt- und Wirtschaftsexperten in der ersten Reihe.

Gregor Gysi meinte, die Linke habe sich zu wenig um den Osten gekümmert.

Das ist Blödsinn. Wir haben vielleicht übersehen, wie groß der Frust und das Misstrauen geworden sind. Ich merke das selbst im Bekannten- und Familienkreis mit Impfverweigerern. Da ist uns etwas entglitten, das muss man auf Bundesebene aufarbeiten. Aber wir in Pankow sind zweitstärkste Partei, wir müssen nicht in Sack und Asche gehen.