Berlin - Die Berliner CDU wittert eine politische Intrige. Bei den Bezirkswahlen wurde sie in drei Bezirken stärkste Kraft. Vier Wochen später sieht es so aus, als könnte sie dennoch in keines der Rathäuser einziehen. Überall bilden sich Bündnisse gegen die CDU. Die Gründe dafür klingen verblüffend ähnlich.

In Marzahn-Hellersdorf will Gordon Lemm von der SPD sich am 4. November zum Bürgermeister wählen lassen. Dabei hatte eigentlich die CDU die BVV-Wahl gewonnen. Mit 20,8 Prozent der Stimmen – ganz knapp vor der SPD, die 20,3 Prozent holte. Bei den Sitzen in der BVV wurde aus dem hauchdünnen Vorsprung ein Gleichstand: Beide Parteien kommen auf je zwölf Sitze.

Für die Wahl von Lemm, der bisher Stadtrat für Jugend, Schule, Sport und Familie war, hat sich eine bunte Zählgemeinschaft zusammengefunden. „Wir wollen ein Bündnis aus fünf Parteien für den Bezirk schließen“, sagt Lemm. SPD, Linke, Grüne, Tierschutzpartei und FDP haben in den vergangenen Wochen miteinander gesprochen und sind sich einig geworden. Die Parteien kommen auf 33 Sitze in der BVV, für die Wahl des Bezirksbürgermeisters reichen 28 Stimmen. Auf Bezirksebene seien die ideologischen Schranken nicht so hoch wie in der Landespolitik, sagt Lemm. Man müsse vor allem „gut miteinander auskommen können“.

Geplatzte Termine in Marzahn-Hellersdorf

Kommt niemand im Bezirk mit der CDU aus? Man kam bisher noch nicht einmal zusammen. Termine wurden verschoben oder abgesagt. Johannes Martin von der CDU spricht am Donnerstag von einem „absoluten Novum, dass es bis heute keinerlei ernsthafte Abstimmung“ zwischen SPD und Union im Bezirk gab. Nicht über die großen, inhaltlich Fragen im Bezirk, etwa die weitere Stadtentwicklung, nicht über die Verteilung der Stadtratsposten. Die CDU fürchtet, dass ihr nur noch mitgeteilt werden solle, welche Ressorts sie besetzen könne, zwei stehen ihr zu. Martin bereitet auch die „einheitliche Koalition“ zwischen rot-grün-rotem Senat und Bezirken Sorge. Soll eine „Innenstadt-orientierte Politik“ auch am Stadtrand durchgedrückt werden? Das frage man sich. Am Freitag wollen sich SPD und CDU im Bezirk nun aber doch erstmals offiziell treffen.

An diesem Tag könnten im Berliner Südwesten die Weichen für eine grün-rot-gelbe Zählgemeinschaft gestellt werden, eine Ampel. Im bürgerlichen Steglitz-Zehlendorf stellt die CDU quasi seit Menschengedenken den Bürgermeister – in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten stets gestützt auf eine Zählgemeinschaft mit den dort ziemlich bürgerlichen Grünen. Doch diesmal könnte Amtsinhaberin Cerstin Richter-Kotowski leer ausgehen, stattdessen könnte die Grüne Maren Schellenberg Bürgermeisterin werden.

SPD-Kreischef Ruppert Stüwe glaubt, „dass sich die schwarz-grünen Gemeinsamkeiten aufgebraucht haben“, wie er der Berliner Zeitung sagt. In diesem Wissen habe seine Partei früh den Kontakt zu den Grünen gesucht. Nun geht man gemeinsam auf die FDP zu, denn: „Die FDP ist Teil des Wechsels.“ Denkbar sei auch noch, dass man die Linke im Bezirk für „eine kleine Art von Unterstützung“ der Ampel gewinnen könnte.

Ampel in Reinickendorf

Davon ist in Reinickendorf nicht die Rede. Im Berliner Nordwesten sind die Ampel-Koalitionäre längst einen Schritt weiter: Am 4. November soll SPD-Mann Uwe Brockhausen mit den rot-grün-gelben Stimmen Bürgermeister werden. Und das, obwohl die CDU trotz erheblicher Verluste wieder mit Abstand stärkste Fraktion geworden ist.

Aus Sicht der FDP-Kreisvorsitzenden Sibylle Meister hat das Stühlerücken im Rathaus am Eichborndamm vor allem mit dem Zustand und dem Verhalten der örtlichen CDU zu tun. „Das Bestreben der CDU, sich überhaupt nur mit uns an einen Tisch zu setzen, war überschaubar“, sagt die FDP-Finanzpolitikerin. Es habe den Anschein gemacht, „als hätten sie kein ernsthaftes Interesse daran, Inhalte zu verhandeln“.

Sibylle Meister wirkt mit der Ampel hochzufrieden. Und wenn sie sagt, „wir wollen Reinickendorf in einer Fortschrittskoalition voranbringen“, dann klingt sie fast ein bisschen wie ihr Bundestagspendant Christian Lindner.

In Pankow tritt Sören Benn wieder an

In einem Berliner Bezirk könnte die Union allerdings, recht überraschend, zum Bürgermeistermacher werden: in Pankow. Dort hätten Grüne, Linke und SPD eine eigene Mehrheit. Aber die Sondierungsgespräche mit den Grünen sind gescheitert, erklärten Linke und SPD am Mittwochabend. Gemeinsam wolle man nun wieder den Linken Sören Benn zur Wahl stellen. Die Grünen setzen weiter auf Cordelia Koch. Eine Zählgemeinschaft gibt es nicht.

„Wir beteiligen uns nicht an Personalrochaden“, sagt Denise Bittner von der CDU Pankow dazu am Donnerstag. Aber die Stimmen ihrer Fraktion, der viertgrößten in der BVV, könnten am kommenden Mittwoch entscheiden.