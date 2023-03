Es rumort in der SPD: Nach Informationen der Berliner Zeitung spricht sich auch der Kreisvorstand Berlin-Mitte gegen ein Regierungsbündnis mit der CDU aus.

„Vernichtende Kritik“: SPD in Berlin-Mitte lehnt Koalition mit CDU ab

In der Berliner SPD regt sich zunehmend Widerstand gegen ein Regierungsbündnis mit der CDU. Nach Informationen der Berliner Zeitung hat sich nun auch die Spitze des Kreisverbands Berlin-Mitte gegen eine Koalition mit den Christdemokraten ausgesprochen. Zuletzt hatten die Kreisverbände Neukölln und Steglitz-Zehlendorf gegen ein Bündnis mit den Christdemokraten gestimmt.

Das Gremium sei am Dienstagabebend zusammengekommen, sagt ein Mitglied des Kreisvorstands in Mitte. „Wir haben sehr ernsthaft über die aktuelle Lage der SPD Berlin diskutiert.“ Die Kritik an der Parteispitze um die Landeschefs Franziska Giffey und Raed Saleh sei „vernichtend“ gewesen. Dabei sei es sowohl um die „mangelhafte Aufarbeitung“ der Niederlage bei der Abgeordnetenhauswahl als auch um die Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit der CDU gegangen. „Niemand hat sich für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen.“

Schwerer strategischer Fehler

Nach der Wahl hatten sich CDU und SPD auf Verhandlungen über ein mögliches Regierungsbündnis verständigt. Die offiziellen Gespräche starten am Donnerstag. Sofern sie erfolgreich sind, will die SPD einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag durchführen. Abstimmungen der Kreisverbände sind somit nicht entscheidend. Gegen das Bündnis hat sich unter anderem die SPD-Jugendorganisation ausgesprochen.

„Die Entscheidung der Berliner Parteispitze, in dieser Form die Brücken zu den bisherigen Koalitionspartnern abzubrechen, wird als schwerer strategischer Fehler eingestuft“, heißt es aus dem SPD-Kreisvorstand Berlin-Mitte. Zuletzt hatten die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen und der Linken regiert. Nach den Sondierungsgesprächen hatten sich die Parteien gegenseitig Vorwürfe gemacht.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin Mitte Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent – mit knappem Vorsprung für die Sozialdemokraten.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de