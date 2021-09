Berlin - Ausgerechnet Marzahn-Hellersdorf! Seit der Wende hatten hier stets PDS- und später Linkspartei-Kandidaten die meisten Erststimmen geholt, ab 2002 dann Petra Pau. Doch als die Linke bei der Bundestagswahl am Sonntag insgesamt auf nur 4,9 Prozent kam und drei Wahlkreise gewinnen musste, um trotz Fünf-Prozent-Hürde in Fraktionsstärke ins Parlament einziehen zu können, kamen die nötigen Siege in Berlin aus Treptow-Köpenick, wo Gregor Gysi gewann, und Lichtenberg, wo Gesine Lötzsch siegte. Aber nicht aus Marzahn-Hellersdorf: Dort unterlag Pau mit 21,9 Prozent CDU-Kandidat Mario Czaja (29,4).

Eine Zeitenwende also, gerade im Osten, für die Linken, für die Sören Pellman das nötige dritte Mandat in Leipzig holte? Auch im Abgeordnetenhaus reichte es für die Linke Berlin nur zu 14 Prozent. Das sind 1,6 Prozent weniger als bei der Wahl 2016. Möglich, dass es nicht genügt zur Fortsetzung von Rot-Rot-Grün.

Mit der Analyse tat man sich schwer am Tag danach, am Montag leckten die Linken noch ihre Wunden. „Wir sind natürlich nicht glücklich und hätten uns mehr gewünscht“, sagte Berlins Landesvorsitzende Katina Schubert, man habe in fünf Jahren Regierung gezeigt, dass man „richtig etwas losmachen könne“ in Berlin. In absoluten Zahlen habe man gegen den Bundestrend gar das Ergebnis von 2016 gehalten, der gestiegenen Wahlbeteiligung sei Dank.

„Wir erwarten in den nächsten Tagen eine Einladung der SPD zu Koalitionsverhandlungen“, sagte Schubert, trotz der Zurückhaltung der Wahlsiegerin Franziska Giffey, die Richtung CDU und FDP schaut. „Eine solche Koalition wäre nicht denkbar“, urteilte Schubert, das Votum für den Volksentscheid habe die Parameter in der Berliner Politik verändert. Das dürfe man nicht ignorieren. Und was ist mit der Erkenntnis, dass weder Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Linken, sein Direktmandat in Berlin gewann noch die Fraktionschefs Anne Helm und Carsten Schatz? „Es war sehr knapp und Lederer hat den Wahlkreis noch nie gewonnen“, sagte Schubert, die Gespräche mit Grünen und SPD, zumindest informelle, bestätigte und dafür plädierte, Berlin vom Bundesergebnis zu trennen.

Bundes-Linke vertagt die spannenden Fragen

Das fiel dem Bundesfraktions-Vorsitzenden Dietmar Bartsch sowie den Bundespartei-Chefinnen Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow naturgemäß schwerer. Mit langen Gesichtern saßen sie in der Bundespressekonferenz, sprachen von einer Niederlage und einem „bitteren Abend“ für die Linke.

Man müsse das grundlegend analysieren, so ihr Mantra, zunächst am Wochenende in einer Klausur des Bundesvorstands. So lautete ihre Antwort auf fast alle spannenden Fragen an das Podium. Die lauteten so: Muss man Sahra Wagenknecht mehr einbinden? Sich neu erfinden, einen Sonderparteitag einberufen? Braucht die Linke wieder mehr Ost-Kompetenz? Müssen die Positionen zur Außenpolitik überdacht werden? Beschäftigen sich die Lifestyle-Linken zu sehr mit Gendersternchen, wie es Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gesagt haben soll? Oder zu sehr mit Regierungsoptionen? Spricht man nur noch urbane Kreise an oder auch die Landbevölkerung? Warum holt die AfD im Osten mehr Direktmandate? Warum funktionieren Rote-Socken-Kampagnen der Union? Und muss es personelle Konsequenzen geben, obwohl Wissler und Hennig-Wellsow die Partei erst seit einem halben Jahr anleiten? Auf all das kam als Antwort fast nur die Bitte um Zeit zur Aufarbeitung, auch bei einer Pressekonferenz am Nachmittag zusammen mit Lederer.



Wirtschaftskreis in Marzahn-Hellersdorf hat Antworten

Sie könnten jetzt schon nachfragen in Marzahn-Hellersdorf. „Der Bezirk hat gegen den bundesweiten CDU-Trend gewählt, für viele überraschend“, sagt Peter Rau, Referent beim Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis, Ost-Berlins größtem Wirtschaftsverband, der mehr als 200 Mitglieder im Bezirk vertritt. „Bei den Zweitstimmen kam die CDU hier nur auf den dritten Platz. Das war eine klare Personenwahl.“ Mario Czaja sei eine bekannte Person im Bezirk, seit Jahren immer ansprechbar für die Wirtschaft und Bürger. „Petra Pau hat auch große Verdienste, war omnipräsent im Bezirk“, sagt Rau. „Als Bundestags-Vizepräsidentin ist sie ein Aushängeschild für Marzahn-Hellersdorf.“ Der Bundestrend sei aber gegen sie gewesen. Die Partei habe bei den Zweitstimmen wahnsinnige Verluste erlitten.

„Die Zeiten, in denen die Linken im Bezirk Traumergebnisse erzielen, sind vorbei“, sagt Rau. „Es gibt hier viel Zuzug, traditionelle Linke-Wähler sterben aus. Gerade in Siedlungsgebieten wie Biesdorf und Mahlsdorf wählen viele nun die bürgerliche Mitte.“ Das werde sich durch Neubau-Projekte noch intensivieren. „Die Linke muss sich überlegen, wie sie die Leute adressieren, sich als Vertreter der ostdeutschen Interessen darstellen will.“ Das sieht wohl nicht nur Verbandsreferent Rau so.