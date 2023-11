Abgeordneter verlässt Brandenburger Freie-Wähler-Fraktion

Potsdam/Woltersdorf -Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann will überraschend die Fraktion von BVB/Freie Wähler verlassen und stellt damit die Zukunft der Fraktion infrage. Den Schritt kündigte er am Montag in einer Mitteilung an, in der er von unüberwindbaren Unvereinbarkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Péter Vida sprach. Allerdings liefen Gespräche über einen möglichen Verbleib. Der Abgeordnete kündigte laut Vida auch den Austritt aus der Vereinigung der Freien Wähler an. Zeschmann ist seit 2019 Abgeordneter im Landtag.

Mit dem Austritt wäre die Zukunft der Freie-Wähler-Fraktion möglicherweise offen. Der Landtag prüft Folgen, die sich aus einem Rückzug ergeben könnten. Ein Landtagssprecher sagte: „Die damit einhergehenden rechtlichen Fragen und möglichen Konsequenzen werden geprüft.“ Fraktionen haben nach dem Brandenburger Fraktionsgesetz mindestens fünf Landtagsmitglieder.

Wenn eine Partei oder politische Vereinigung bei der Landtagswahl mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen erhält, ohne die für fünf Mitglieder notwendige Zweitstimmenzahl zu erreichen, kann eine Fraktion aber auch aus vier Mitgliedern bestehen. Wenn eine Fraktion nicht bestehen bleiben kann, könnten die verbliebenen Abgeordneten eine Gruppe bilden - dann gäbe es allerdings weniger Geld.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich hätte mir nie vorstellen können, meine politische Heimat BVB/Freie Wähler und damit auch die gleichnamige Landtagsfraktion einmal aufgeben zu müssen“, schrieb Zeschmann in seiner Mitteilung. „Die Unausweichlichkeit und Bedauerlichkeit dieses Schrittes fallen hier unmittelbar zusammen.“

Der Fraktionschef von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, hofft trotz des angekündigten Rückzugs auf einen Verbleib des Abgeordneten in der Fraktion. „Ich setze darauf, dass die Gespräche erfolgreich sind“, sagte Vida der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer „Kurzschlussreaktion“ von Zeschmann. Vida verwies darauf, dass eine Landtagsfraktion auch mit vier Mitgliedern möglich sei. Er ist auch Landesvorsitzender von BVB/Freie Wähler in Brandenburg.

Im kommenden September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Zeschmann wurde auf der Zentralversammlung der Vereinigung im September auf Platz 8 der Landesliste für die Landtagswahl gewählt. Im Jahr 2019 zogen BVB/Freie Wähler mit 5 Prozent in den Landtag ein. Vida peilt für die Wahl 2024 ein Ergebnis von 8 Prozent an.

Interne Querelen hatten im Jahr 2017 Folgen für die Freien Wähler, die bis dahin im Landtag eine Gruppe bildeten. Damals zerbrach die dreiköpfige Parlamentsgruppe der Freien Wähler im Landtag wegen eines internen Streits um Mandatsbeiträge und die Arbeit im Parlament.

Zeschmann ist bekannt für eine gute Vorbereitung seiner Reden, aber auch für längere Vorträge und beharrliches Nachfragen, das mitunter von der Landesregierung - aber auch von anderen Abgeordneten - einige Geduld einfordert. Er war bisher der fleißigste Vielredner im Landtag: Bis Ende vergangenen Jahres gingen 302 Redebeiträge seit 2019 auf sein Konto, gefolgt von Fraktionschef Vida mit 239 Reden.