Abschied von Modrow: Auch Schröder kommt zur Trauerfeier Der im Februar gestorbene frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow ist am Mittwoch in Berlin mit einer Trauerfeier geehrt worden. Linksfraktionschef Dietmar Ba... dpa

Gerhard Schröder (l), ehemaliger Bundeskanzler, und Egon Krenz, ehemaliger SED-Generalsekretär. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Der im Februar gestorbene frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow ist am Mittwoch in Berlin mit einer Trauerfeier geehrt worden. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch würdigte Modrow als Zeugen und Mitgestalter des vergangenen Jahrhunderts. „Hans Modrow bleibt uns allen in Erinnerung als ein nahbarer Politiker, ein bodenständiger Internationalist“, sagte Bartsch.