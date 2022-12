Abschluss im Prozess um rechtsextreme Anschläge möglich Der Prozess nach einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln geht am heute ab 9.30 Uhr möglicherweise in die Schlussphase. Nach Gerichtsangaben ... dpa

ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Prozess nach einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln geht am heute ab 9.30 Uhr möglicherweise in die Schlussphase. Nach Gerichtsangaben könnte gegen einen der Hauptverdächtigen ein Urteil gesprochen werden. Zunächst sollen jedoch noch weitere Zeugen vernommen werden. Die Anklage wirft den 36 und 39 Jahre alten Männern unter anderem Bedrohung, Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe dazu sowie Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Sie sollen im Februar 2018 Brandanschläge auf Autos zweier Männer verübt zu haben, die sich politisch gegen Rechtsextremismus engagieren.