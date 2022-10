Abschlusssitzung des Parteitags: Xi baut Macht weiter aus Staats- und Parteichef Xi Jinping setzt sich über bisher respektierte Altersgrenzen hinweg und wird keinem jüngeren Nachfolger Platz machen. dpa

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hält eine Rede während der Eröffnungszeremonie des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas. Yao Dawei/XinHua/dpa

Peking -Hinter verschlossenen Türen hat die Abschlusssitzung des Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking begonnen. Die rund 2300 Delegierten kamen am Samstag in der Großen Halle des Volkes zusammen, um Ergänzungen der Parteiverfassung zu billigen.