Abstimmungsunterlagen kann man persönlich abgeben

Berlin -Innensenatorin Iris Spranger hat darauf hingewiesen, dass Unterlagen für die Abstimmung beim Klimaschutz-Volksentscheid per Brief auch persönlich bei den Bezirkswahlämtern abgegeben werden können. Wenn jemand aus Sorge, die Zeit werde knapp, den Brief nicht mehr einstecken möchte, könne er auch diese Variante wählen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus.