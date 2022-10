Acht Jahre als Botschafter: Melnyk hat Deutschland verlassen Die einen sahen ihn als Nervensäge, die anderen bewunderten seinen unnachgiebigen Einsatz für sein Land: Jetzt hat der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ... dpa

Andrij Melnyk hat Deutschland verlassen. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Nach fast acht Jahren als ukrainischer Botschafter in Deutschland ist Andrij Melnyk in die Ukraine zurückgekehrt. Am Samstagmorgen brach er in Berlin mit dem Auto auf und überquerte am Abend die Grenze zur Ukraine. „Home Sweet Home“, schrieb er vom Grenzübergang auf Twitter. „Unser Kampf geht weiter. Die Ukraine wird siegen. Liebe deutsche Freunde, danke für alles. Und auf Wiedersehen.“