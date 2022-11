Acht Milliarden Euro Krisen-Spritze für Kliniken Auch die Krankenhäuser im Land schlagen wegen der extrem gestiegenen Energiepreise Alarm. Nun gibt es eine umfangreiche Hilfszusage vom Gesundheitsminister. dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Krankenhäuser mit Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterstützen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat schnelle und umfangreiche finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe für die Kliniken in der Energiepreiskrise zugesagt. Die Unterstützung solle „sehr schnell“ kommen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin.