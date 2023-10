Es ist nur ein Karton, den der Postbote bei uns abgegeben hat. Schlicht, halb so groß wie eine Umzugskiste, aus Pappe. Wir haben ihn ausgepackt. Mein Mann hat einen Teil der Bücher darin gelesen und als Steinbruch für einen Roman verwendet. Meine Tochter hat zwei davon mit in die Schule genommen und im Unterricht herumgezeigt. Danach sind die Bücher wieder in die Kiste gewandert.



So steht sie immer noch da. Seit zwei Jahren. Der Karton ist in den hintersten Winkel meines Arbeitszimmers gewandert unters Regal. Er ist mein kleiner persönlicher Giftschrank. Bitte nicht anfassen – toxisch! Es soll auch niemand sehen, was darin ist.