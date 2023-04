Ärger für Elon Musk? Bundesamt für Justiz knöpft sich Twitter vor

Die Behörde des Justizministeriums will gegen den Kurznachrichtendienst Twitter vorgehen. Grund sei der Umgang mit illegalen Inhalten auf der Plattform.

Das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet. Das gab die Behörde des Bundesjustizministeriums per Pressemitteilung bekannt. So lägen „hinreichende Anhaltspunkte für Versäumnisse im Beschwerde-Management der Anbieterin von Twitter in Deutschland vor“, heißt es.

Die Behörde steht unter Aufsicht des Ministeriums von Justizminister Marco Buschmann (FDP). Grundlage für das Verfahren ist laut Mitteilung das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG).

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat ein Bußgeldverfahren gegen Twitter nach dem #NetzDG eingeleitet. Grund: der Verdacht auf systemisches Versagen im Beschwerdemanagement. — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) April 4, 2023

Die Bundesamt für Justiz prüfe nun, ob es bei dem Online-Dienst ein „systemisches Versagen im Beschwerde-Management“ gebe. Die Behörde kann ein Bußgeld verhängen, wenn das Amtsgericht Bonn die Rechtswidrigkeit der angeprangerten Inhalte feststellt.

Das NetzDG legt Online-Plattformen in Deutschland Pflichten im Umgang mit Beschwerden über potenziell rechtswidrige Inhalte auf. Sie müssen unter anderem schnell prüfen, ob etwas nach dem NetzDG als rechtswidrig einzustufen ist. Ein rechtswidriger Beitrag soll in spätestens sieben Tagen gelöscht werden. Das Bundesamt für Justiz hat die Aufsicht dazu.

Buschmann: Plattformen dürfen Missbrauch nicht hinnehmen

Die Behörde teilte mit, ihr seien zahlreiche Inhalte gemeldet worden, die nach ihrer Einschätzung rechtswidrig sind – und ungeachtet von Nutzerbeschwerden nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen gelöscht oder gesperrt worden seien.

In dem Bußgeldverfahren gehe es speziell um Beiträge, die in einem Zeitraum von rund vier Monaten auf Twitter veröffentlicht worden seien. „Alle Inhalte enthalten ähnlich gelagerte, nicht gerechtfertigte ehrverletzende Meinungsäußerungen, die sich sämtlich gegen dieselbe Person richten“, schrieb das Bundesamt. Nach Einschätzung der Behörde erfüllen sie den Tatbestand der Beleidigung.

Nach der Übernahme von Twitter durch Tech-Milliardär Elon Musk im vergangenen Oktober wurde rund die Hälfte der einst 7000 Mitarbeiter des Kurznachrichtendienstes entlassen. Davon stark betroffen waren Medienberichten zufolge auch die Teams, die sich um den Umgang mit kontroversen Inhalten kümmern.

Musk hatte kritisiert, dass Twitter früher zu sehr die Redefreiheit eingeschränkt habe und betonte auch, dass statt Menschen lieber Software die Beiträge prüfen solle. Zugleich hatte er zugesichert, dass sich Twitter in allen Ländern an die entsprechenden Gesetze halten wolle.

Das Internet sei „kein rechtsfreier Raum“, schrieb Justizminister Buschmann auf seinem Twitter-Account. „Plattformen dürfen es nicht einfach hinnehmen, wenn ihre Dienste zur Verbreitung strafbarer Inhalte missbraucht werden.“

Von Twitter gab es zunächst keine Reaktion zu den Ermittlungen. Auf eine Anfrage an die E-Mail-Adresse der Twitter-Presseabteilung kam abermals lediglich ein Kothaufen-Emoji zurück. Musk hatte die Pressestelle aufgelöst. (mit dpa)