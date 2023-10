AfD-Chef Chrupalla: „Dieser Angriff auf mich ist als Anschlag zu werten“

AfD-Chef Tino Chrupalla bleibt dabei, dass er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern angegriffen worden sei. „Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten“, sagte Chrupalla auf einer Pressekonferenz über den Vorfall in Ingolstadt. Ähnlich hatte sich zuvor bereits das Büro des Politikers geäußert. Die Staatsanwaltschaft drückt sich bislang deutlich zurückhaltender aus.

Der AfD-Chef war am vergangenen Mittwoch vor einer geplanten Wahlkampfrede behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden, wo er aufgrund körperlicher Beschwerden eine Nacht auf der Intensivstation überwacht wurde. Was genau vorfiel, ist bislang unklar. Laut dem Arztbrief wurde Chrupalla mit einer Nadel in den Oberarm gestochen.

Kein Wespenstich – Staatsanwaltschaft will bald neue Informationen bekannt geben

Auf der Pressekonferenz sagte Chrupalla, dass er nach seinem Krankenhausaufenthalt nach Dresden gereist sei, um dort die mutmaßliche Einstichstelle untersuchen zu lassen. Eine pathologische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um einen mindestens vier Millimeter tiefen Einstich handle. Auch sei festgestellt worden, dass die Verletzung nicht auf einen Wespenstich zurückzuführen sei. Weitere Untersuchungen dazu liefen noch, sagte Chrupalla, die Überprüfung könne Wochen dauern. Eine injizierte Substanz sei bislang nicht festgestellt worden.

Chrupalla präsentierte am Mittwoch medizinische Dokumente, die seine Version der Ereignisse bestätigen sollen. Sie seien von Ärzten des Klinikums Dresden erstellt worden, sagte der AfD-Chef.

Es gibt Vermutungen, dass Chrupalla von einem Unbekannten ein bislang unbekanntes Mittel injiziert wurde. Mehrere Personen sollen bei dem Termin Selfies mit dem AfD-Chef gemacht haben, dabei soll es laut Polizei „zu einem leichten Körperkontakt“ gekommen sein. Auch Chrupalla sagte der Neuen Zürcher Zeitung am Mittwoch, dass er von zwei Männern umarmt worden sei, um ein Foto zu machen. Kurz darauf habe er sich unwohl gefühlt.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Voraussichtlich im Laufe dieser Woche, wenn die Ergebnisse zu noch ausstehenden Untersuchungen eingegangen seien, werde es neue Informationen geben, sagte Oberstaatsanwältin Veronika Grieser am Montag.

Die Ermittler erklärten am vergangenen Freitag, dass es bis dahin keine Erkenntnisse auf eine Vergiftung gebe. Die Kriminalpolizei wollte aber noch weitere Zeugen vernehmen. Auch die endgültige Untersuchung der Kleidung Chrupallas sowie die Auswertung weiterer Beweismittel stehen noch aus.

Die AfD-Spitzenkandidatin in Bayern, Katrin Ebner-Steiner, sprach am Montag von einem „gescheiterten Attentat“. Chrupallas Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel schloss sich dem bei einer Pressekonferenz in Berlin anlässlich der Wahlen in Bayern und Hessen an. Sie habe mehrfach mit Chrupalla in den vergangenen Tagen gesprochen. Er sei „medizinisch beeinträchtigt“, sagte Weidel. „Ihm geht’s extrem schlecht, was soll das denn gewesen sein?“

Chrupalla sagte an diesem Mittwoch, dass nach dem Vorfall in Ingolstadt sein Kreislauf versagt habe, er habe einen Brechreiz verspürt und sei „zu Boden gegangen“. Bereits vor Ort sei ein Blutfleck an seiner Kleidung festgestellt worden. Unter anderem sein Hemd werde weiterhin untersucht.

AfD-Fraktion wählt Weidel und Chrupalla erneut zu Co-Vorsitzenden

Die AfD-Bundestagsfraktion hat Alice Weidel und Tino Chrupalla als Spitzenduo bestätigt. Die Fraktion bestimmte beide am Dienstag bei der turnusgemäßen Vorstandswahl in Berlin mit 44 Ja-Stimmen erneut zu Co-Vorsitzenden, 22 der Abgeordneten stimmten gegen das Führungsduo, 6 enthielten sich, wie ein Sprecher mitteilte. Gegenkandidaten gab es demnach keine. Weidel zeigte sich nach der Wahl „sehr, sehr zufrieden“. Das sei ein „sehr ordentliches Ergebnis“. Für Chrupalla war es der erste öffentliche Auftritt nach dem medizinischen Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt.

Fast hätte sich die Fraktion dafür entschieden, künftig eine einzelne Spitze aufzustellen. Ein Antrag des verteidigungspolitischen Sprechers und früheren Bundeswehroffiziers Rüdiger Lucassen dafür verfehlte nur knapp eine Mehrheit: 35 Abgeordnete stimmten dafür, 37 dagegen.