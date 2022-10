AfD demonstriert in Berlin vor dem Reichstagsgebäude Die AfD hat in Berlin vor dem Reichstagsgebäude unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“ gegen die Politik der Bundes... dpa

Berlin -Die AfD hat in Berlin vor dem Reichstagsgebäude unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“ gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Die nach Angaben der Berliner Polizei rund 3000 Teilnehmer der Auftaktveranstaltung kamen dazu am Platz der Republik zusammen. Laut Polizei kam es bis zum frühen Nachmittag zu keinen Zwischenfällen. An verschiedenen Stellen gab es allerdings bereits Gegendemonstrationen, etwa am Brandenburger Tor.