AfD-Fraktion beantragt zweiten Corona-Untersuchungsausschuss Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat einen weiteren Corona-Untersuchungsausschuss beantragt. Sie will damit nach eigenen Angaben weiter prüfen lasse... dpa

ARCHIV - Eine Landtagssitzung im Brandenburger Landtag. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat einen weiteren Corona-Untersuchungsausschuss beantragt. Sie will damit nach eigenen Angaben weiter prüfen lassen, ob die Corona-Maßnahmen in bestimmten Zeiträumen der Pandemie verhältnismäßig waren. Der Antrag sei bereits eingereicht worden, hieß es am Dienstag von der Fraktion.