AfD-Fraktion fordert schnelle Beitragsfreiheit in Kitas

Potsdam -Die Opposition im Brandenburger Landtag macht weiter Druck auf die Landesregierung, die volle Beitragsfreiheit in den Kitas noch in diesem Jahr einzuführen. Die seit Januar geltende Entlastung nur für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sei ein „extrem unsoziales System“, kritisierte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, am Dienstag. Denn Familien mit einem Jahreseinkommen über 55 000 Euro müssten weiter die vollen Beiträge zahlen, „egal wie viele Kinder sie haben“.