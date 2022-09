AfD-Fraktionschefin rechnet mit Wahlwiederholung im Frühjahr Berlins AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker rechnet mit einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Frühjahr. „Ich würde mich wun... dpa

Berlin -Berlins AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker rechnet mit einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Frühjahr. „Ich würde mich wundern, wenn das Gericht da noch einen anderen Ausweg finden würde“, sagte Brinker am Mittwoch am Rand der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs. „Insofern gehe ich persönlich davon aus, dass dieses vorläufige Urteil Bestand haben wird.“ Das Gericht müsse sich dann endgültig bis Ende September festlegen. „Und dann wäre eine Wahl anzusetzen bis spätestens Ende März nächsten Jahres. Das wäre auch in unserem Sinne und im Sinne der Berliner“, sagte die AfD-Fraktionschefin.