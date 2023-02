AfD-Fraktionsvorsitzende Brinker im Amt bestätigt Die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ist in ihrem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl des Fraktionsvorstands am Freitag erhielt sie 94 Prozen... dpa

Berlin -Die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ist in ihrem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl des Fraktionsvorstands am Freitag erhielt sie 94 Prozent der Stimmen, wie die Fraktion anschließend mitteilte. Die 50-jährige AfD-Politikerin war Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar. Brinker ist seit 2016 im Landesparlament und seit März 2021 auch AfD-Landesvorsitzende.