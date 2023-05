AfD legt in Umfrage weiter zu – Abstand auf Grüne und FDP wächst

Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD laut einer Insa-Umfrage an dritter Stelle hinter Union und SPD. Grüne und FDP verlieren an Zustimmung.

Die AfD kommt in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung auf 17 Prozent – das ist ihr höchster Wert seit 2018. Die Partei landet damit an dritter Stelle hinter Union (28 Prozent) und SPD (21 Prozent).

In den vergangenen Monaten hatte die AfD in den Umfragen verschiedener Institute zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche kommt sie bei Insa auf ein Plus von einem Prozentpunkt, genauso wie die SPD. Der Wert der Union, also von CDU und CSU, bleibt unverändert.

Leichte Verluste verzeichneten laut Bericht der Bild-Zeitung die Regierungsparteien Grüne und FDP. Beide verloren einen Prozentpunkt. Die Grünen stehen mit nunmehr 14 Prozent an vierter Stelle, gefolgt von den Liberalen mit 8 Prozent. Die Linke kommt in der Umfrage auf 5 Prozent (plus ein Prozentpunkt).