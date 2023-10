Es brodelt in der AfD, und wieder ist der Zankapfel die Außenpolitik: Vor kurzem stritt die Bundestagsfraktion noch über ihren Kurs zum Ukraine-Krieg – darüber, wie sie sich zum russischen Einmarsch positioniert. Diesmal ist es die Terrorwelle in Israel, die Partei und Fraktion aufwühlt.



Wie schon zuvor war es AfD-Chef Tino Chrupalla, der für Unmut in den eigenen Reihen sorgte. Am 11. Oktober, vier Tage nachdem die Hamas die ersten Raketen auf Israel geschossen hatte, schrieb Chrupalla beim sozialen Netzwerk X, dass der Angriff zu verurteilen sei. Er trauere „um alle Kriegstoten“. Nun müssten „die Staaten der Region auf Deeskalation setzen, um einen Flächenbrand abzuwenden. Diplomatie ist das Gebot der Stunde. Eine tragfähige Lösung für alle Seiten muss das Ziel sein!“