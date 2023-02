AfD: Neuauflage von Rot-Grün-Rot nicht der Wählerwille Sollten SPD, Grüne und Linke ungeachtet des Wahlsiegs der CDU in Berlin weiterregieren, wäre dies aus Sicht der AfD eine Missachtung des Wählerwillens. Das E... dpa

AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker (l) und Bundessprecher Tino Chrupalla geben nach der Wahl eine Pressekonferenz. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Sollten SPD, Grüne und Linke ungeachtet des Wahlsiegs der CDU in Berlin weiterregieren, wäre dies aus Sicht der AfD eine Missachtung des Wählerwillens. Das Ergebnis zeige, dass die bisherige Regierungskoalition „klar abgewählt wurde“, sagte der Parteivorsitzende Tino Chrupalla am Montag in Berlin.