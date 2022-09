AfD-Politiker lässt über Präsident Selenskyj abstimmen

Der russische Präsident Wladimir Putin lässt aktuell in der Ost-Ukraine unrechtsmäßige Scheinreferenden abhalten. Dabei geht es um einen neuen Schachzug in seinem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Nachdem Putins Truppen in den letzten Wochen Verluste hinnehmen mussten, will der russische Machthaber mit den Fakewahlen einen Teil der Ukraine an Russland anbinden.

Auch die AfD-Sachsen lässt aktuell eine Wahl mit ukrainischem Bezug durchführen. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Jörg Urban fragt auf seiner Internetseite samt Schreibfehler: „Halten Sie Herrn Selenski für einen seriösen Politiker?“ Ja oder Nein? Ob die Abstimmung mit Absicht oder rein zufällig gleichzeitig zu den Referenten gestartet wurde, war zunächst unklar.

Wenn Politiker solche Umfragen machen, dann haben sie oft die Hoffnung, dass das Ergebnis in eine bestimmte Richtung geht. Man muss kein Politik-Profi sein, um zu erraten, welches Ergebnis der AfD-Mann gerne hätte. Denn die AfD gehört zu den Parteien, die schon vor dem russischen Angriffskrieg eine klare Pro-Putin-Haltung gezeigt hatten. Mit dem Krieg in der Ukraine begann die AfD, diese Haltung noch stärker zu zementieren. Zu gerne haben in der Vergangenheit AfD-Politiker gegen den ukrainischen Präsidenten ausgeteilt und sich dem Sprachgebrauch der russischen Propaganda bedient.

Abstimmung geht wohl nach Hinten los

Die vorläufigen Ergebnisse der AfD-Umfrage zeigen, dass die Rechnung der Partei wohl nicht aufgeht. Im Gegenteil: Die Umfrage geht noch bis Ende nächster Woche und schon jetzt ist ein klarer Trend zu erkennen. Aktuell (24.09.2022, 16 Uhr) beantworten 81 Prozent der Teilnehmer die Frage nach der Seriosität mit einem „JA“.