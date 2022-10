AfD-Politikerin als Richterin? Gericht entscheidet Die geplante unfreiwillige Versetzung einer Berliner Richterin und AfD-Politikerin in den Ruhestand wird am Donnerstag vor Gericht beraten. Die Berliner Just... dpa

ARCHIV - Birgit Malsack-Winkemann (AfD) spricht im Deutschen Bundestag. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Die geplante unfreiwillige Versetzung einer Berliner Richterin und AfD-Politikerin in den Ruhestand wird am Donnerstag vor Gericht beraten. Die Berliner Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) will verhindern, dass die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann weiter als Richterin arbeitet. Sie wirft ihr ausgrenzende und falsche Behauptungen über Flüchtlinge vor. Im Sommer beantragte die Senatsverwaltung daher die Versetzung der Richterin in den Ruhestand.