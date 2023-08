AfD-Verbot? Petition sammelt Zehntausende Unterschriften in nur wenigen Stunden

In den Umfragen ist die AfD auf Höhenflügen. Laut einer aktuellen Insa-Erhebung für die Bild-Zeitung haben 33 Prozent der Befragten bereits darüber nachgedacht, der Partei ihre Stimme zu geben. Im aktuellen Insa-Meinungstrend konnte die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen halben Prozentpunkt hinzugewinnen (21 Prozent). Damit wäre sie – wenn jetzt eine Bundestagswahl anstünde – nach der Union (26 Prozent) die zweitstärkste Kraft.



Derweil bereitet das Hoch der in Teilen rechtsextremen Partei nicht nur politischen Gegnern Sorgen. Die Initiative Volksverpetzer, die sich selbst als gemeinnützigen Anti-Fake-News-Blog bezeichnet, hat nun eine Petition gestartet, die ein landesweites Verbot der AfD fordert.

Die Initiatoren schreiben: „Wir fordern den Bundesrat auf, die Prüfung eines Verbots der AfD beim zuständigen Bundesverfassungsgericht zu beantragen.“ Die Petition hat bisher mehr als 67.000 Unterschriften auf der Berliner Petitionsplattform Innn.it gesammelt. „Wenn eine Partei darauf abzielt, die Demokratie abzuschaffen, ist es demokratisch, diese Partei zu verbieten“, heißt es in dem Aufruf, der bislang von acht Erstunterzeichnern unterstützt wird. Der Bundesrat kann durch eine Petition jedoch nicht dazu verpflichtet werden, sich mit einer bestimmten Frage zu befassen.

Erst kürzlich hatte sich SPD-Chefin Saskia Esken offen für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD gezeigt. Der ARD sagte sie, dass ein Verbot angestrebt werden sollte, wenn der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextrem einstufen würde. „Der Kampf gegen die AfD ist eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft und alle Demokraten gemeinsam führen müssen“, sagte Esken. Zuvor hatte sich bereits der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz für ein Verbot der Partei ausgesprochen.



Im März 2021 wurde die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. In Thüringen gilt sie als gesichert rechtsextrem und wird beobachtet.

Doch es gibt auch Kritik an einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. So sagte etwa der frühere bayerische Innenminister Günther Beckstein der Berliner Zeitung, dass die Erfolgsaussichten vor dem Bundesverfassungsgericht „bei null“ lägen. Beckstein ist Jurist, als Innenminister in Bayern hatte er erfolglos für ein Verbot der NPD gekämpft. „Absolute Voraussetzung eines Verbots ist der Nachweis einer aggressiv-kämpferischen Haltung“, sagte Beckstein. Er kenne niemanden, der behaupte, dass die AfD selbst hinter gewalttätigen Angriffen stehe.



Bei einem Parteiverbotsverfahren handelt es sich um ein zweischneidiges Schwert: Hat es Erfolg, gehen Funktionäre womöglich in den Untergrund, um sich den Sicherheitsbehörden zu entziehen. Scheitert ein Verfahren, kann sich die Partei als Siegerin inszenieren, aber auch als Opfer der politischen Konkurrenz.