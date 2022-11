AfD will bei Wiederholungswahl in Berlin stärker werden Bei der letzten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus schnitt die AfD nicht berauschend ab. Nun wittert sie eine neue Chance und hofft, im Februar mit altbekann... dpa

ARCHIV - Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug «Alternative für Deutschland». Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Berlin -Die AfD will bei der Wiederholungswahl am 12. Februar in Berlin deutlich stärker abschneiden als 2021. „Wir sehen uns natürlich zweistellig“, sagte die Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker am Donnerstag bei der Vorstellung der Wahlkampagne ihrer Partei und nannte eine konkrete Prozentzahl: „Zwölf Prozent auf jeden Fall.“ Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 war die AfD auf 8,0 Prozent gekommen nach 14,2 Prozent 2016, sie stellt die fünftstärkste Fraktion im Parlament.